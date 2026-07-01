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Colômbia x Gana: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo último jogo dos 16 avos da Copa do Mundo

Seleções encerram a fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (3); vencedor garante a última vaga nas oitavas

Por Lucas Valle Publicado em 01/07/2026 às 13:15
Colômbia e Gana se enfrentam pelo último jogo dos 16 avos de final
Colômbia e Gana se enfrentam pelo último jogo dos 16 avos de final - Arte/Blog do Torcedor

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A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 chega ao fim nesta sexta-feira (3). Fechando a programação do mata-mata, Colômbia e Gana se enfrentam às 22h30 (de Brasília), no Estádio de Kansas City, em duelo que definirá o último classificado para as oitavas de final do Mundial.

As duas seleções fizeram campanhas consistentes na fase de grupos e agora disputam uma vaga entre as 16 melhores equipes da competição. O confronto terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Como chegam as seleções

A Colômbia avançou às fases eliminatórias na liderança do Grupo K. A seleção comandada por Néstor Lorenzo venceu o Uzbequistão por 3 a 1, superou a RD Congo por 1 a 0 e empatou sem gols com Portugal, encerrando a primeira fase invicta, com sete pontos.

Gana garantiu a classificação como uma das melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo. A equipe africana venceu o Panamá por 1 a 0, empatou sem gols com a Inglaterra e foi derrotada pela Croácia por 2 a 1, terminando o Grupo L com quatro pontos.

O vencedor deste confronto enfrenta quem triunfar entre Suíça e Argélia, que acontece na madrugada da quinta (02) para a sexta-feira (03), às 0h. 

Onde assistir Colômbia x Gana

A partida entre Colômbia x Gana pelo último confronto dos 16 avos de final será transmitido em: 

  • Streaming/Internet: CazéTV (Exclusivo)

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Prováveis escalações

Colômbia (Técnico: Néstor Lorenzo)

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Suárez e Luis Díaz.

Gana (Técnico: Carlos Queiroz)

Benjamin Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen e Mensah; Yirenkyi, Sibo e Owusu; Semenyo, Jordan Ayew e Sulemana.

Arbitragem 

  • Árbitro: Ainda não divulgado
  • Assistente 1: Ainda não divulgado
  • Assistente 2: Ainda não divulgado
  • 4° árbitro: Ainda não divulgado
  • VAR: Ainda não divulgado

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