Colômbia x Gana: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo último jogo dos 16 avos da Copa do Mundo
Seleções encerram a fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (3); vencedor garante a última vaga nas oitavas
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A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 chega ao fim nesta sexta-feira (3). Fechando a programação do mata-mata, Colômbia e Gana se enfrentam às 22h30 (de Brasília), no Estádio de Kansas City, em duelo que definirá o último classificado para as oitavas de final do Mundial.
As duas seleções fizeram campanhas consistentes na fase de grupos e agora disputam uma vaga entre as 16 melhores equipes da competição. O confronto terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Como chegam as seleções
A Colômbia avançou às fases eliminatórias na liderança do Grupo K. A seleção comandada por Néstor Lorenzo venceu o Uzbequistão por 3 a 1, superou a RD Congo por 1 a 0 e empatou sem gols com Portugal, encerrando a primeira fase invicta, com sete pontos.
Já Gana garantiu a classificação como uma das melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo. A equipe africana venceu o Panamá por 1 a 0, empatou sem gols com a Inglaterra e foi derrotada pela Croácia por 2 a 1, terminando o Grupo L com quatro pontos.
O vencedor deste confronto enfrenta quem triunfar entre Suíça e Argélia, que acontece na madrugada da quinta (02) para a sexta-feira (03), às 0h.
Onde assistir Colômbia x Gana
A partida entre Colômbia x Gana pelo último confronto dos 16 avos de final será transmitido em:
- Streaming/Internet: CazéTV (Exclusivo)
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Prováveis escalações
Colômbia (Técnico: Néstor Lorenzo)
Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Suárez e Luis Díaz.
Gana (Técnico: Carlos Queiroz)
Benjamin Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen e Mensah; Yirenkyi, Sibo e Owusu; Semenyo, Jordan Ayew e Sulemana.
Arbitragem
- Árbitro: Ainda não divulgado
- Assistente 1: Ainda não divulgado
- Assistente 2: Ainda não divulgado
- 4° árbitro: Ainda não divulgado
- VAR: Ainda não divulgado
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