CazéTV ao vivo hoje (01/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal
CazéTV acompanha toda a programação dos 16 avos de final nesta quarta-feira (1º), com três partidas decisivas e duas transmissões exclusivas
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Os confrontos eliminatórios da Copa do Mundo de 2026 continuam nesta quarta-feira (1º). Depois da classificação de Noruega, França e México para as oitavas de final, outras três seleções garantirão vaga na próxima fase ao longo do dia.
A CazéTV acompanha toda a programação desta quarta-feira e exibe os três jogos dos 16 avos de final, com Inglaterra x RD Congo, Bélgica x Senegal e Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina.
Jogo da CazéTV hoje (28)
Inglaterra x RD Congo (clique para assistir)
- Horário: 13h (de Brasília)
- Local: Estádio de Atlanta
- Onde assistir: Exclusivo da CazéTV
Bélgica x Senegal (clique para assistir)
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina (clique para assistir)
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Levi's, em Santa Clara (EUA)
- Onde assistir: Exclusivo da CazéTV
Como chegam as seleções
A Inglaterra terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L, com duas vitórias e um empate. A RD Congo avançou como uma das melhores terceiras colocadas e tenta seguir surpreendendo no Mundial.
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No segundo jogo do dia, a Bélgica chega invicta após liderar o Grupo G. Já o Senegal conquistou a vaga no mata-mata entre os melhores terceiros colocados e busca repetir a boa atuação da última rodada da fase de grupos.
Para fechar mais um dia de Copa, os Estados Unidos entram em campo depois de liderarem o Grupo D. A Bósnia e Herzegovina também avançou como uma das melhores terceiras colocadas e tenta manter viva a campanha histórica na competição.
Como assistir à CazéTV?
A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.
Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?
A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.
Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.
A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.
Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.
Resultados de ontem (30/06)
- Noruega 2 x 1 Costa do Marfim
- França 3 x 0 Suécia
- México 2 x 0 Equador
Próximos jogos dos 16 avos de final
01/07
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana
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