CazéTV ao vivo hoje (01/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

CazéTV acompanha toda a programação dos 16 avos de final nesta quarta-feira (1º), com três partidas decisivas e duas transmissões exclusivas

Clique aqui e escute a matéria

Os confrontos eliminatórios da Copa do Mundo de 2026 continuam nesta quarta-feira (1º). Depois da classificação de Noruega, França e México para as oitavas de final, outras três seleções garantirão vaga na próxima fase ao longo do dia.

A CazéTV acompanha toda a programação desta quarta-feira e exibe os três jogos dos 16 avos de final, com Inglaterra x RD Congo, Bélgica x Senegal e Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina.

Jogo da CazéTV hoje (28)



Horário: 13h (de Brasília)



13h (de Brasília) Local: Estádio de Atlanta

Estádio de Atlanta Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Horário: 17h (de Brasília)



17h (de Brasília) Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Lumen Field, em Seattle (EUA) Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Horário: 21h (de Brasília)



21h (de Brasília) Local: Estádio Levi's, em Santa Clara (EUA)



Estádio Levi's, em Santa Clara (EUA) Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Como chegam as seleções

A Inglaterra terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L, com duas vitórias e um empate. A RD Congo avançou como uma das melhores terceiras colocadas e tenta seguir surpreendendo no Mundial.

No segundo jogo do dia, a Bélgica chega invicta após liderar o Grupo G. Já o Senegal conquistou a vaga no mata-mata entre os melhores terceiros colocados e busca repetir a boa atuação da última rodada da fase de grupos.

Para fechar mais um dia de Copa, os Estados Unidos entram em campo depois de liderarem o Grupo D. A Bósnia e Herzegovina também avançou como uma das melhores terceiras colocadas e tenta manter viva a campanha histórica na competição.

Como assistir à CazéTV?



A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.

Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?



A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.

Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.

Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.

Resultados de ontem (30/06)

Noruega 2 x 1 Costa do Marfim



x 1 Costa do Marfim França 3 x 0 Suécia



x 0 Suécia México 2 x 0 Equador

Próximos jogos dos 16 avos de final

01/07



13h - Inglaterra x RD Congo



17h - Bélgica x Senegal



21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina



02/07



16h - Espanha X Áustria



20h - Portugal x Croácia



03/07



00h - Suíça x Argélia



15h - Austrália x Egito



19h - Argentina x Cabo Verde



22h30 - Colômbia x Gana

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!