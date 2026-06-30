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Qual jogo vai passar na Globo hoje (30/06)? Confira programação, onde assistir e horário

Costa do Marfim x Noruega abre o dia na TV aberta, enquanto México e Equador fecham a terça-feira em busca de vaga nas oitavas de final do Mundial

Por Lucas Valle Publicado em 30/06/2026 às 9:36
- Arte/ Blog do Torcedor

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Depois da classificação de Brasil, Paraguai e Marrocos nesta segunda-feira (29), a Copa do Mundo de 2026 conhece nesta terça mais três classificados para às oitavas de final. A Globo transmite ao vivo Costa do Marfim x Noruega e México x Equador, dois confrontos eliminatórios que prometem fortes emoções.

A emissora exibe ao vivo Costa do Marfim x Noruega, às 14h (de Brasília), e México x Equador, às 22h. Os vencedores seguem vivos na competição, enquanto os derrotados encerram a participação no Mundial.

Jogo da Globo hoje (30/06)

Costa do Marfim x Noruega

  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

México x Equador

  • Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV
  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Local: Estádio Azteca, na Cidade do México

Como chegam as seleções

A Costa do Marfim encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com seis pontos. Os marfinenses venceram Equador e Curaçao, mas foram derrotados pela Alemanha. Pela frente estará a Noruega, que terminou em segundo lugar do Grupo I após vencer Iraque e Senegal, antes de ser superada pela França na última rodada.

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No outro duelo da Globo, o México tenta manter a campanha perfeita na Copa do Mundo. A seleção mexicana venceu os três jogos da fase de grupos, superando África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia, sem sofrer nenhum gol. Já o Equador avançou como um dos melhores terceiros colocados após perder para a Costa do Marfim, empatar com Curaçao e vencer a Alemanha na rodada decisiva.

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Programação da Globo hoje (30)

  • 04h00 - Hora Um
  • 06h00 - Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 - Bom Dia Brasil
  • 09h30 - Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 - Mais Você
  • 11h45 - NE1
  • 12h30 - Globo Esporte
  • 13h00 - Jornal Hoje
  • 13h50 - Pré-Jogo - Copa do Mundo da FIFA 2026
  • 14h00 - Costa do Marfim x Noruega
  • 16h10 - Sessão da Tarde - Em Guerra com o Vovô
  • 17h35 - Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil
  • 18h30 - A Nobreza do Amor
  • 19h10 - NE2
  • 19h40 - Coração Acelerado
  • 20h30 - Jornal Nacional
  • 21h05 - Quem Ama Cuida
  • 21h45 - Pré-Jogo - Copa do Mundo da FIFA 2026
  • 22h00 - México x Equador
  • 00h10 - Central da Copa
  • 00h40 - Jornal da Globo
  • 01h15 - Reapresentação - A Nobreza do Amor
  • 01h50 - Reapresentação - Coração Acelerado
  • 02h30 - Comédia na Madruga I
  • 03h15 - Comédia na Madruga II

Resultados de ontem (30/06)

  • Brasil 2 x 1 Japão
  • Alemanha (3) 1 x 1 (4) Paraguai
  • Holanda (2) 1 x 1 (3) Marrocos

Próximos jogos dos 16 avos de final

30/06

  • 14h - Costa do Marfim x Noruega
  • 18h -  França x Suécia
  • 22h - México x Equador

01/07

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 17h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria 
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia 
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

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