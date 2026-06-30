Qual jogo vai passar na Globo hoje (30/06)? Confira programação, onde assistir e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Costa do Marfim x Noruega abre o dia na TV aberta, enquanto México e Equador fecham a terça-feira em busca de vaga nas oitavas de final do Mundial

Clique aqui e escute a matéria

Depois da classificação de Brasil, Paraguai e Marrocos nesta segunda-feira (29), a Copa do Mundo de 2026 conhece nesta terça mais três classificados para às oitavas de final. A Globo transmite ao vivo Costa do Marfim x Noruega e México x Equador, dois confrontos eliminatórios que prometem fortes emoções.

A emissora exibe ao vivo Costa do Marfim x Noruega, às 14h (de Brasília), e México x Equador, às 22h. Os vencedores seguem vivos na competição, enquanto os derrotados encerram a participação no Mundial.

Jogo da Globo hoje (30/06)



Costa do Marfim x Noruega

Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV



Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

México x Equador

Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV



Globo, SporTV e CazéTV Horário: 22h (de Brasília)



22h (de Brasília) Local: Estádio Azteca, na Cidade do México

Como chegam as seleções

A Costa do Marfim encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com seis pontos. Os marfinenses venceram Equador e Curaçao, mas foram derrotados pela Alemanha. Pela frente estará a Noruega, que terminou em segundo lugar do Grupo I após vencer Iraque e Senegal, antes de ser superada pela França na última rodada.

No outro duelo da Globo, o México tenta manter a campanha perfeita na Copa do Mundo. A seleção mexicana venceu os três jogos da fase de grupos, superando África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia, sem sofrer nenhum gol. Já o Equador avançou como um dos melhores terceiros colocados após perder para a Costa do Marfim, empatar com Curaçao e vencer a Alemanha na rodada decisiva.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Programação da Globo hoje (30)

04h00 - Hora Um



06h00 - Bom Dia Pernambuco



08h30 - Bom Dia Brasil

09h30 - Encontro com Patrícia Poeta



10h35 - Mais Você



11h45 - NE1



12h30 - Globo Esporte



13h00 - Jornal Hoje



13h50 - Pré-Jogo - Copa do Mundo da FIFA 2026



14h00 - Costa do Marfim x Noruega



16h10 - Sessão da Tarde - Em Guerra com o Vovô



17h35 - Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil



18h30 - A Nobreza do Amor



19h10 - NE2



19h40 - Coração Acelerado



20h30 - Jornal Nacional



21h05 - Quem Ama Cuida



21h45 - Pré-Jogo - Copa do Mundo da FIFA 2026



22h00 - México x Equador



00h10 - Central da Copa



00h40 - Jornal da Globo



01h15 - Reapresentação - A Nobreza do Amor



01h50 - Reapresentação - Coração Acelerado



02h30 - Comédia na Madruga I



03h15 - Comédia na Madruga II

Resultados de ontem (30/06)

Brasil 2 x 1 Japão



x 1 Japão Alemanha (3) 1 x 1 (4) Paraguai



Holanda (2) 1 x 1 (3) Marrocos

Próximos jogos dos 16 avos de final

30/06

14h - Costa do Marfim x Noruega



18h - França x Suécia



22h - México x Equador

01/07

13h - Inglaterra x RD Congo



17h - Bélgica x Senegal



21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

16h - Espanha X Áustria



20h - Portugal x Croácia

03/07