Qual jogo vai passar na Globo hoje (30/06)? Confira programação, onde assistir e horário
Costa do Marfim x Noruega abre o dia na TV aberta, enquanto México e Equador fecham a terça-feira em busca de vaga nas oitavas de final do Mundial
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Depois da classificação de Brasil, Paraguai e Marrocos nesta segunda-feira (29), a Copa do Mundo de 2026 conhece nesta terça mais três classificados para às oitavas de final. A Globo transmite ao vivo Costa do Marfim x Noruega e México x Equador, dois confrontos eliminatórios que prometem fortes emoções.
A emissora exibe ao vivo Costa do Marfim x Noruega, às 14h (de Brasília), e México x Equador, às 22h. Os vencedores seguem vivos na competição, enquanto os derrotados encerram a participação no Mundial.
Jogo da Globo hoje (30/06)
Costa do Marfim x Noruega
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
México x Equador
- Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Estádio Azteca, na Cidade do México
Como chegam as seleções
A Costa do Marfim encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com seis pontos. Os marfinenses venceram Equador e Curaçao, mas foram derrotados pela Alemanha. Pela frente estará a Noruega, que terminou em segundo lugar do Grupo I após vencer Iraque e Senegal, antes de ser superada pela França na última rodada.
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No outro duelo da Globo, o México tenta manter a campanha perfeita na Copa do Mundo. A seleção mexicana venceu os três jogos da fase de grupos, superando África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia, sem sofrer nenhum gol. Já o Equador avançou como um dos melhores terceiros colocados após perder para a Costa do Marfim, empatar com Curaçao e vencer a Alemanha na rodada decisiva.
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Programação da Globo hoje (30)
- 04h00 - Hora Um
- 06h00 - Bom Dia Pernambuco
- 08h30 - Bom Dia Brasil
- 09h30 - Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 - Mais Você
- 11h45 - NE1
- 12h30 - Globo Esporte
- 13h00 - Jornal Hoje
- 13h50 - Pré-Jogo - Copa do Mundo da FIFA 2026
- 14h00 - Costa do Marfim x Noruega
- 16h10 - Sessão da Tarde - Em Guerra com o Vovô
- 17h35 - Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil
- 18h30 - A Nobreza do Amor
- 19h10 - NE2
- 19h40 - Coração Acelerado
- 20h30 - Jornal Nacional
- 21h05 - Quem Ama Cuida
- 21h45 - Pré-Jogo - Copa do Mundo da FIFA 2026
- 22h00 - México x Equador
- 00h10 - Central da Copa
- 00h40 - Jornal da Globo
- 01h15 - Reapresentação - A Nobreza do Amor
- 01h50 - Reapresentação - Coração Acelerado
- 02h30 - Comédia na Madruga I
- 03h15 - Comédia na Madruga II
Resultados de ontem (30/06)
- Brasil 2 x 1 Japão
- Alemanha (3) 1 x 1 (4) Paraguai
- Holanda (2) 1 x 1 (3) Marrocos
Próximos jogos dos 16 avos de final
30/06
- 14h - Costa do Marfim x Noruega
- 18h - França x Suécia
- 22h - México x Equador
01/07
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana