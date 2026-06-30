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Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (30/06)? Veja horário e onde assistir

Emissora da TV aberta terá apenas um jogo na programação desta terça-feira, válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 30/06/2026 às 9:53
- Arte/ Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 segue com mais uma rodada decisiva do mata-mata nesta terça-feira (30). Três seleções ainda sonham com uma vaga nas oitavas de final, mas apenas uma partida contará com transmissão do SBT.

Neste terceiro dia de 16 avos de final, a emissora exibirá apenas Costa do Marfim x Noruega, enquanto França x Suécia e México x Equador ficam fora da programação do canal.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (30)?

Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta terça-feira (30).

Costa do Marfim x Noruega

  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

Momento das seleções

A Costa do Marfim garantiu vaga nos 16 avos de final ao terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com seis pontos. A seleção africana venceu Equador e Curaçao, mas acabou derrotada pela Alemanha.

A Noruega também avançou na segunda posição de sua chave. Os noruegueses venceram Iraque e Senegal nas duas primeiras rodadas e fecharam a fase de grupos com derrota para a França, resultado que não impediu a classificação para o mata-mata.

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Resultados de ontem (29/06)

  • Brasil 2 x 1 Japão
  • Alemanha (3) 1 x 1 (4) Paraguai
  • Holanda (2) 1 x 1 (3) Marrocos

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Próximos jogos dos 16 avos de final

30/06

  • 14h - Costa do Marfim x Noruega
  • 18h - França x Suécia
  • 22h - México x Equador

01/07

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 17h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

Próximo jogo da Seleção Brasileira

  • Brasil x Vencedor de Noruega x Costa do Marfim - 05/07 (domingo), às 17h - Oitavas de final

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