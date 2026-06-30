Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (30/06)? Veja horário e onde assistir
Emissora da TV aberta terá apenas um jogo na programação desta terça-feira, válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026
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A Copa do Mundo de 2026 segue com mais uma rodada decisiva do mata-mata nesta terça-feira (30). Três seleções ainda sonham com uma vaga nas oitavas de final, mas apenas uma partida contará com transmissão do SBT.
Neste terceiro dia de 16 avos de final, a emissora exibirá apenas Costa do Marfim x Noruega, enquanto França x Suécia e México x Equador ficam fora da programação do canal.
O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (30)?
Sim. O SBT transmite apenas uma partida nesta terça-feira (30).
Costa do Marfim x Noruega
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
Momento das seleções
A Costa do Marfim garantiu vaga nos 16 avos de final ao terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com seis pontos. A seleção africana venceu Equador e Curaçao, mas acabou derrotada pela Alemanha.
A Noruega também avançou na segunda posição de sua chave. Os noruegueses venceram Iraque e Senegal nas duas primeiras rodadas e fecharam a fase de grupos com derrota para a França, resultado que não impediu a classificação para o mata-mata.
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Resultados de ontem (29/06)
- Brasil 2 x 1 Japão
- Alemanha (3) 1 x 1 (4) Paraguai
- Holanda (2) 1 x 1 (3) Marrocos
Próximos jogos dos 16 avos de final
30/06
- 14h - Costa do Marfim x Noruega
- 18h - França x Suécia
- 22h - México x Equador
01/07
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana
Próximo jogo da Seleção Brasileira
- Brasil x Vencedor de Noruega x Costa do Marfim - 05/07 (domingo), às 17h - Oitavas de final