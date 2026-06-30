Jogos da Copa do Mundo hoje (30): veja horários e onde assistir ao terceiro dia dos 16 avos de final
A fase de 16 avos continua nesta terça-feira, com três confrontos decisivos e a definição do adversário do Brasil nas oitavas de final do Mundial
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A Copa do Mundo de 2026 segue com os confrontos eliminatórios nesta terça-feira (30). Depois do início dos 16 avos de final, onde já tiveram quatro jogos com muitas emoções, mais três partidas definem novas seleções classificadas para as oitavas de final da competição.
As três partidas desta terça definem mais classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo. França, México e Noruega tentam confirmar o favoritismo construído na primeira fase, enquanto Suécia, Equador e Costa do Marfim buscam surpreender para seguir vivos na disputa pelo título mundial.
Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026
França x Suécia
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA
- Onde assistir: Exclusivo da CazéTV
Noruega x Costa do Marfim
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas, EUA
- Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV
México x Equador
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Estádio Azteca, na Cidade do México
- Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV
Como chegam os times para o mata-mata
Noruega x Costa do Marfim
A Noruega avançou na segunda colocação do Grupo I com seis pontos. A seleção europeia venceu o Iraque por 4 a 1 e Senegal por 3 a 2 nas duas primeiras rodadas. Já classificada, acabou derrotada pela França por 4 a 1 na última partida, atuando com uma equipe mista.
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A Costa do Marfim também chega embalada. Os africanos terminaram na vice-liderança do Grupo E com seis pontos, após vencerem o Equador por 1 a 0 e Curaçao por 2 a 0. A única derrota foi para a Alemanha, por 2 a 1, em um jogo bastante disputado.
Quem passar deste confronto será o adversário da Seleção Brasileira na fase de oitavas de final da Copa do Mundo.
França x Suécia
A França terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Os franceses venceram Senegal por 3 a 1, Iraque por 3 a 0 e encerraram a campanha derrotando a Noruega por 4 a 1, garantindo a liderança do Grupo I com nove pontos.
A Suécia avançou entre os melhores terceiros colocados. A equipe europeia goleou a Tunísia por 5 a 1, sofreu uma derrota por 5 a 1 para a Holanda e empatou por 1 a 1 com o Japão, fechando a fase de grupos com quatro pontos.
México x Equador
O México chega embalado para o mata-mata após uma campanha perfeita na fase de grupos. A seleção comandada por Javier Aguirre terminou na liderança do Grupo A com nove pontos, vencendo os três compromissos: 2 a 0 sobre a África do Sul, 1 a 0 contra a Coreia do Sul e 3 a 0 diante da Tchéquia.
Além do aproveitamento de 100%, os mexicanos marcaram seis gols e não sofreram nenhum.
Já o Equador garantiu a classificação de forma dramática. A equipe terminou na terceira colocação do Grupo E, com quatro pontos, após perder para a Costa do Marfim por 1 a 0, empatar sem gols com Curaçao e vencer a Alemanha por 2 a 1 na última rodada.
O triunfo sobre os alemães foi decisivo para colocar os equatorianos entre os oito melhores terceiros colocados da Copa do Mundo.
Resultados de ontem (29/06)
- Brasil 2 x 1 Japão
- Alemanha (3) 1 x 1 (4) Paraguai
- Holanda (2) 1 x 1 (3) Marrocos
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo tem transmissão em diversas plataformas no Brasil.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports