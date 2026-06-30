Estados Unidos x Bósnia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do mundo 2026

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Estados Unidos e Bósnia duelam por uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo de 2026. Veja horário, onde assistir e as prováveis escalações

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Arte SJCC - Arte SJCC

Estados Unidos e Bósnia entram em campo nesta quarta-feira (1º) em duelo decisivo pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

A bola rola às 21h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

Os norte-americanos chegam embalados pela boa campanha na fase de grupos e contam com o apoio da torcida para seguir vivos no sonho do título.

Já a Bósnia tenta surpreender um dos anfitriões da competição e garantir vaga nas oitavas de final.

Onde assistir Estados Unidos x Bósnia ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível gratuitamente pelo Disney+.

Ficha de jogo

Jogo: Estados Unidos x Bósnia

Estados Unidos x Bósnia Competição: Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final

Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final Data: Quarta-feira, 1º de julho

Quarta-feira, 1º de julho Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Levi's Stadium, Santa Clara (Estados Unidos)

Levi's Stadium, Santa Clara (Estados Unidos) Transmissão: CazéTV e Disney+

Como chegam as equipes

Os Estados Unidos fizeram uma campanha consistente na fase de grupos. A equipe venceu o Paraguai por 4 a 1, superou a Austrália por 2 a 0 e, já classificada, foi derrotada pela Turquia por 3 a 2 utilizando uma formação alternativa.

Com a liderança da chave assegurada, o técnico Mauricio Pochettino deve promover o retorno dos principais titulares para o confronto eliminatório.

A Bósnia, por sua vez, avançou como uma das melhores terceiras colocadas. A seleção estreou empatando com o Canadá, sofreu uma goleada para a Suíça e confirmou a classificação ao vencer o Catar por 3 a 1 na última rodada.

Apesar da campanha irregular, os bósnios chegam confiantes após eliminarem a Itália na repescagem europeia antes do Mundial.

Prováveis escalações

Estados Unidos

Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Sergiño Dest e Christian Pulisic; Folarin Balogun.

Técnico: Mauricio Pochettino.

Bósnia

Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolainac; Esmir Bajraktarevic, Ivan unji, Amar Memi, Kerim Alajbegovic e Ivan Bai; Ermedin Demirovi e Edin Deko.

Técnico: Sergej Barbarez.

Arbitragem