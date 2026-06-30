CazéTV ao vivo hoje (30): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

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CazéTV exibe toda a programação desta terça-feira (30), com três partidas decisivas valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

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Os confrontos eliminatórios seguem movimentando a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (30). Depois da eliminação de Brasil, Alemanha e Holanda, mais três vagas nas oitavas de final estarão em disputa ao longo do dia.

A CazéTV acompanha toda a programação desta terça e transmite os três jogos dos 16 avos de final, com Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador.

Jogo da CazéTV hoje (28)



Horário: 14h (de Brasília)



14h (de Brasília) Onde assistir: CazéTV, SBT, Globo, SporTV, ge tv e N Sports



CazéTV, SBT, Globo, SporTV, ge tv e N Sports Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos



Horário: 18h (de Brasília)



18h (de Brasília) Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA

MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

Horário: 22h (de Brasília)



22h (de Brasília) Local: Estádio Azteca, na Cidade do México



Estádio Azteca, na Cidade do México Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV

Como chegam as seleções

A Costa do Marfim terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com seis pontos. Já a Noruega também avançou como vice-líder do Grupo I, após vencer Iraque e Senegal e depois perder para a França.

No segundo jogo do dia, a França chega com uma campanha perfeita na primeira fase, com três vitórias em três partidas. A Suécia garantiu vaga como uma das terceiras colocadas e tenta surpreender para seguir viva na Copa do Mundo.

Fechando a programação, o México entra em campo depois de vencer todas as partidas na fase de grupos sem sofrer gols. Já o Equador avançou entre os melhores terceiros colocados e busca repetir a atuação que lhe garantiu a vitória sobre a Alemanha.

Resultados de ontem (29/06)



Brasil 2 x 1 Japão



x 1 Japão Alemanha (3) 1 x 1 (4) Paraguai

Holanda (2) 1 x 1 (3) Marrocos

Próximos jogos dos 16 avos de final



29/06



14h - Brasil x Japão



17h30 - Alemanha x Paraguai



22h - Holanda x Marrocos



30/06



14h - Costa do Marfim x Noruega



18h - França x Suécia



22h - México x Equador



01/07



13h - Inglaterra x RD Congo



17h - Bélgica x Senegal



21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina



02/07



16h - Espanha X Áustria



20h - Portugal x Croácia



03/07



00h - Suíça x Argélia



15h - Austrália x Egito



19h - Argentina x Cabo Verde



22h30 - Colômbia x Gana

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