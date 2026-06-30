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CazéTV ao vivo hoje (30): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

CazéTV exibe toda a programação desta terça-feira (30), com três partidas decisivas valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 30/06/2026 às 10:25 | Atualizado em 30/06/2026 às 10:30
- Arte/Blog do Torcedor

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Os confrontos eliminatórios seguem movimentando a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (30). Depois da eliminação de Brasil, Alemanha e Holanda, mais três vagas nas oitavas de final estarão em disputa ao longo do dia.

A CazéTV acompanha toda a programação desta terça e transmite os três jogos dos 16 avos de final, com Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador.

Jogo da CazéTV hoje (28)

Costa do Marfim x Noruega (clique para assistir)

  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, SBT, Globo, SporTV, ge tv e N Sports
  • Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos

França x Suécia (clique para assistir)

  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA
  • Onde assistir: Exclusivo da CazéTV

México x Equador (clique para assistir)

  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Local: Estádio Azteca, na Cidade do México
  • Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV

Como chegam as seleções

A Costa do Marfim terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com seis pontos. Já a Noruega também avançou como vice-líder do Grupo I, após vencer Iraque e Senegal e depois perder para a França.

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No segundo jogo do dia, a França chega com uma campanha perfeita na primeira fase, com três vitórias em três partidas. A Suécia garantiu vaga como uma das terceiras colocadas e tenta surpreender para seguir viva na Copa do Mundo.

Fechando a programação, o México entra em campo depois de vencer todas as partidas na fase de grupos sem sofrer gols. Já o Equador avançou entre os melhores terceiros colocados e busca repetir a atuação que lhe garantiu a vitória sobre a Alemanha.

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Resultados de ontem (29/06)

  • Brasil 2 x 1 Japão
  • Alemanha (3) 1 x 1 (4) Paraguai
  • Holanda (2) 1 x 1 (3) Marrocos

Próximos jogos dos 16 avos de final

29/06

  • 14h - Brasil x Japão
  • 17h30 - Alemanha x Paraguai
  • 22h - Holanda x Marrocos

30/06

  • 14h - Costa do Marfim x Noruega
  • 18h - França x Suécia
  • 22h - México x Equador

01/07

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 17h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

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