CazéTV ao vivo hoje (30): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal
CazéTV exibe toda a programação desta terça-feira (30), com três partidas decisivas valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
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Os confrontos eliminatórios seguem movimentando a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (30). Depois da eliminação de Brasil, Alemanha e Holanda, mais três vagas nas oitavas de final estarão em disputa ao longo do dia.
A CazéTV acompanha toda a programação desta terça e transmite os três jogos dos 16 avos de final, com Costa do Marfim x Noruega, França x Suécia e México x Equador.
Jogo da CazéTV hoje (28)
Costa do Marfim x Noruega (clique para assistir)
- Horário: 14h (de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, SBT, Globo, SporTV, ge tv e N Sports
- Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos
França x Suécia (clique para assistir)
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA
- Onde assistir: Exclusivo da CazéTV
México x Equador (clique para assistir)
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Estádio Azteca, na Cidade do México
- Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV
Como chegam as seleções
A Costa do Marfim terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com seis pontos. Já a Noruega também avançou como vice-líder do Grupo I, após vencer Iraque e Senegal e depois perder para a França.
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No segundo jogo do dia, a França chega com uma campanha perfeita na primeira fase, com três vitórias em três partidas. A Suécia garantiu vaga como uma das terceiras colocadas e tenta surpreender para seguir viva na Copa do Mundo.
Fechando a programação, o México entra em campo depois de vencer todas as partidas na fase de grupos sem sofrer gols. Já o Equador avançou entre os melhores terceiros colocados e busca repetir a atuação que lhe garantiu a vitória sobre a Alemanha.
Resultados de ontem (29/06)
- Brasil 2 x 1 Japão
- Alemanha (3) 1 x 1 (4) Paraguai
- Holanda (2) 1 x 1 (3) Marrocos
Próximos jogos dos 16 avos de final
29/06
- 14h - Brasil x Japão
- 17h30 - Alemanha x Paraguai
- 22h - Holanda x Marrocos
30/06
- 14h - Costa do Marfim x Noruega
- 18h - França x Suécia
- 22h - México x Equador
01/07
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana
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