Bélgica x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela Copa do Mundo 2026

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Bélgica e Senegal duelam por uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo de 2026. Veja horário, onde assistir e as prováveis escalações do confronto

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Bélgica e Senegal entram em campo nesta quarta-feira (1º) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O confronto acontece às 17h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, e promete equilíbrio entre duas seleções que chegam embaladas por objetivos diferentes no torneio.

Os belgas tentam confirmar o favoritismo e avançar no mata-mata, enquanto Senegal busca manter a boa campanha após garantir a classificação como um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos.

Onde assistir Bélgica x Senegal ao vivo

A partida entre Bélgica e Senegal terá transmissão ao vivo pela CazéTV, com exibição gratuita por meio do Disney+.

Ficha de jogo

Jogo: Bélgica x Senegal

Bélgica x Senegal Competição: Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final

Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final Data: Quarta-feira, 1º de julho

Quarta-feira, 1º de julho Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Lumen Field, Seattle (Estados Unidos)

Lumen Field, Seattle (Estados Unidos) Transmissão: CazéTV e Disney+

Como chegam as seleções

A Bélgica avançou ao mata-mata após uma campanha irregular na fase de grupos.

A equipe empatou com Egito e Irã nas duas primeiras rodadas, mas encerrou a primeira fase em alta ao golear a Nova Zelândia por 5 a 1, resultado que garantiu a classificação e aumentou a confiança do elenco.

Já Senegal mostrou competitividade mesmo diante de adversários fortes.

Os africanos perderam para França e Noruega, mas fizeram boas atuações e garantiram a vaga ao aplicar uma goleada por 5 a 0 sobre o Iraque, terminando entre os melhores terceiros colocados.

Prováveis escalações

Bélgica

Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken, Jérémy Doku, Leandro Trossard e Kevin De Bruyne; Romelu Lukaku.

Técnico: Rudi Garcia.

Senegal

Mory Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté e Ismail Jakobs; Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye e Lamine Camara; Sadio Mané, Ismaïla Sarr e Ibrahim Mbaye.

Técnico: Pape Thiaw.

Arbitragem