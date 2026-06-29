fechar
Onde assistir |

Resultado de Alemanha x Paraguai ao vivo: acompanhe o placar atualizado em tempo real

Alemanha e Paraguai duelam por uma vaga nas oitavas. Os alemães lideraram o Grupo E, enquanto os paraguaios avançaram como um dos melhores terceiros

Por João Victor Tavares Publicado em 29/06/2026 às 17:25 | Atualizado em 29/06/2026 às 18:48
Elenco da Seleção da Alemanha
Elenco da Seleção da Alemanha - Reprodução/ DFB-Team

Clique aqui e escute a matéria

A Alemanha enfrenta o Paraguai nesta segunda-feira (29), às 17h30 (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção alemã chega como favorita após terminar na liderança do Grupo E, enquanto o Paraguai tenta surpreender depois de avançar como um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos.

O vencedor garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e segue vivo na disputa pelo título.

Resultado de Alemanha x Paraguai

Alemanha 1 x 1 Paraguai

  • 42' do 1º tempo — GOOOOOOOOOOL do Paraguai! Julio Enciso abre o placar para a seleção paraguaia.
  • 54' do 2º tempo — GOOOOOOOOOOL da Alemanha! Kai Havertz marca o gol de empate para os alemães.

Momento das equipes

A Alemanha terminou a fase de grupos na liderança do Grupo E, com seis pontos conquistados. A equipe venceu Curaçao por 7 a 1 e Costa do Marfim por 2 a 1, mas encerrou a primeira fase com derrota por 2 a 1 para o Equador.

Apesar da classificação, os alemães chegam ao mata-mata com alguns problemas. O zagueiro Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão durante a fase de grupos e está fora do restante da Copa do Mundo. Com isso, Antonio Rudiger assume a vaga na defesa.

Do outro lado, o Paraguai avançou como um dos melhores terceiros colocados. A seleção sul-americana estreou com derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, venceu a Turquia por 1 a 0 e empatou sem gols com a Austrália, garantindo vaga no mata-mata.

O técnico Gustavo Alfaro terá o retorno do meia Miguel Almirón, que cumpriu suspensão na última rodada.

Em contrapartida, Diego Gómez está suspenso após receber o segundo cartão amarelo. Outra preocupação é o zagueiro Omar Alderete, que segue como dúvida depois de deixar o último jogo lesionado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Prováveis escalações

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)

  • Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Leroy Sané e Kai Havertz.

Paraguai (Técnico: Gustavo Alfaro)

  • Orlando Gill; Juan José Cáceres, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso e Leonardo Maidana; Matías Galarza, Andrés Cubas, Miguel Almirón e Julio Enciso; Gabriel Ávalos.

Arbitragem de Alemanha x Paraguai

  • Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)
  • Assistentes: Zakaria Brinski e Mostafa Akarkad (Marrocos)
  • VAR: Fei Zhou (China)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Alemanha x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026
Série B

Alemanha x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026
Que horas é Brasil x Japão na Copa do Mundo 2026? Saiba o horário da partida decisiva
HORÁRIO

Que horas é Brasil x Japão na Copa do Mundo 2026? Saiba o horário da partida decisiva

Compartilhe

Tags