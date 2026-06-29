fechar
Onde assistir |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (29/06)? Confira programação, onde assistir e horário

Brasil x Japão e Alemanha x Paraguai movimentam a programação da Globo neste domingo, que marca o segundo dia dos 16 avos de final da Copa do Mundo

Por Lucas Valle Publicado em 29/06/2026 às 9:47
- Arte/ Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Depois da abertura dos 16 avos de final, a Copa do Mundo de 2026 segue nesta segunda-feira (29) com mais três confrontos eliminatórios. A fase mata-mata continua afunilando a disputa pelo título, e qualquer derrota significa despedida do torneio.

A Globo acompanha dois desses confrontos ao vivo na TV aberta. A emissora transmite Brasil x Japão, às 14h (de Brasília), e Alemanha x Paraguai, às 17h30, ambos valendo vaga nas oitavas de final da competição.

Jogo da Globo hoje (28)

Brasil x Japão

  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)

Alemanha x Paraguai

  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Local: Gillette Stadium, em Foxborough (EUA)

Como chegam as seleções

O Brasil encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos. A Seleção empatou com o Marrocos por 1 a 1 e venceu Haiti e Escócia, ambos por 3 a 0. O adversário será o Japão, segundo colocado do Grupo F, que também chega invicto após empates contra Holanda e Suécia e vitória sobre a Tunísia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na outra partida da Globo, a Alemanha enfrenta o Paraguai. Os alemães terminaram na liderança do Grupo E, enquanto os paraguaios garantiram vaga como um dos melhores terceiros colocados da competição. O vencedor segue vivo na luta pelo título e avança às oitavas de final.

 Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Programação da Globo hoje (29)

  • 04h00 - Hora Um
  • 06h00 - Bom Dia Pernambuco
  • 08h20 - Bom Dia Brasil
  • 09h20 - Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h25 - Mais Você
  • 11h30 - NE1
  • 12h30 - Globo Esporte
  • 13h00 - Pré-Hora - Copa do Mundo da FIFA 2026
  • 13h45 - Brasil x Japão
  • 16h10 - Jornal Hoje
  • 17h05 - Alemanha x Paraguai
  • 19h40 - Coração Acelerado
  • 20h30 - Jornal Nacional
  • 21h20 - Quem Ama Cuida
  • 22h25 - Tela Quente - Medo Profundo: O Segundo Ataque
  • 00h05 - Central da Copa
  • 00h35 - Jornal da Globo
  • 01h25 - Reapresentação - Coração Acelerado
  • 02h05 - Comédia na Madruga I
  • 03h05 - Comédia na Madruga II

Leia Também

Próximos jogos dos 16 avos de final

29/06 (Hoje)

  • 14h - Brasil x Japão
  • 17h30 - Alemanha x Paraguai
  • 22h - Holanda x Marrocos

30/06

  • 14h - Costa do Marfim x Noruega
  • 18h -  França x Suécia
  • 22h - México x Equador

01/07

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 17h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria 
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia 
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Jogos da Copa do Mundo hoje (29): veja horários e onde assistir ao segundo dia dos 16 avos de final
Copa do Mundo

Jogos da Copa do Mundo hoje (29): veja horários e onde assistir ao segundo dia dos 16 avos de final
Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (28/06)? Veja horário e onde assistir
Copa do Mundo

Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (28/06)? Veja horário e onde assistir

Compartilhe

Tags