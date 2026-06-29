Qual jogo vai passar na Globo hoje (29/06)? Confira programação, onde assistir e horário
Brasil x Japão e Alemanha x Paraguai movimentam a programação da Globo neste domingo, que marca o segundo dia dos 16 avos de final da Copa do Mundo
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Depois da abertura dos 16 avos de final, a Copa do Mundo de 2026 segue nesta segunda-feira (29) com mais três confrontos eliminatórios. A fase mata-mata continua afunilando a disputa pelo título, e qualquer derrota significa despedida do torneio.
A Globo acompanha dois desses confrontos ao vivo na TV aberta. A emissora transmite Brasil x Japão, às 14h (de Brasília), e Alemanha x Paraguai, às 17h30, ambos valendo vaga nas oitavas de final da competição.
Jogo da Globo hoje (28)
Brasil x Japão
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)
Alemanha x Paraguai
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 17h30 (de Brasília)
- Local: Gillette Stadium, em Foxborough (EUA)
Como chegam as seleções
O Brasil encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos. A Seleção empatou com o Marrocos por 1 a 1 e venceu Haiti e Escócia, ambos por 3 a 0. O adversário será o Japão, segundo colocado do Grupo F, que também chega invicto após empates contra Holanda e Suécia e vitória sobre a Tunísia.
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Na outra partida da Globo, a Alemanha enfrenta o Paraguai. Os alemães terminaram na liderança do Grupo E, enquanto os paraguaios garantiram vaga como um dos melhores terceiros colocados da competição. O vencedor segue vivo na luta pelo título e avança às oitavas de final.
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Programação da Globo hoje (29)
- 04h00 - Hora Um
- 06h00 - Bom Dia Pernambuco
- 08h20 - Bom Dia Brasil
- 09h20 - Encontro com Patrícia Poeta
- 10h25 - Mais Você
- 11h30 - NE1
- 12h30 - Globo Esporte
- 13h00 - Pré-Hora - Copa do Mundo da FIFA 2026
- 13h45 - Brasil x Japão
- 16h10 - Jornal Hoje
- 17h05 - Alemanha x Paraguai
- 19h40 - Coração Acelerado
- 20h30 - Jornal Nacional
- 21h20 - Quem Ama Cuida
- 22h25 - Tela Quente - Medo Profundo: O Segundo Ataque
- 00h05 - Central da Copa
- 00h35 - Jornal da Globo
- 01h25 - Reapresentação - Coração Acelerado
- 02h05 - Comédia na Madruga I
- 03h05 - Comédia na Madruga II
Próximos jogos dos 16 avos de final
29/06 (Hoje)
- 14h - Brasil x Japão
- 17h30 - Alemanha x Paraguai
- 22h - Holanda x Marrocos
30/06
- 14h - Costa do Marfim x Noruega
- 18h - França x Suécia
- 22h - México x Equador
01/07
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana