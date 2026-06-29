Jogos da Copa do Mundo hoje (29): veja horários e onde assistir ao segundo dia dos 16 avos de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fase eliminatória continua nesta segunda-feira (29) com três confrontos decisivos e a estreia da Seleção Brasileira no mata-mata do Mundial

Clique aqui e escute a matéria

A Copa do Mundo de 2026 entrou em uma nova etapa no último domingo (28). Após o encerramento da fase de grupos, o torneio inicia os 16 avos de final, começando a fase em que qualquer derrota significa eliminação e apenas os vencedores seguem na disputa pelo tão sonhado título.

Três partidas movimentam o dia, com destaque para a estreia da Seleção Brasileira no mata-mata diante do Japão. Alemanha, Paraguai, Holanda e Marrocos também entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Brasil x Japão

Horário: 14h (de Brasília)



14h (de Brasília) Local: NRG Stadium, Houston, EUA



NRG Stadium, Houston, EUA Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV

Alemanha x Paraguai

Horário: 17h30 (de Brasília)



17h30 (de Brasília) Local: Gilette Stadium, Foxborough, EUA



Gilette Stadium, Foxborough, EUA Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV

Holanda x Marrocos

Horário: 22h (de Brasília)



22h (de Brasília) Local: Estádio BBVA, Monterrey, México



Estádio BBVA, Monterrey, México Onde assistir: CazéTV (exclusiva)



Como chegam os times para o mata-mata



Brasil x Japão

A Seleção Brasileira chega invicta ao mata-mata. Líder do Grupo C, o Brasil somou sete pontos ao empatar com Marrocos por 1 a 1 e vencer Haiti e Escócia, ambos por 3 a 0.

O Japão também ainda não perdeu na competição. A equipe asiática terminou na segunda colocação do Grupo F com cinco pontos, após empatar com Holanda (2 a 2), golear a Tunísia por 4 a 0 e empatar com a Suécia por 1 a 1.

Para o confronto, o Brasil segue sem Raphinha, lesionado na vitória sobre o Haiti. Do lado japonês, o desfalque é o meia-atacante Takefusa Kubo.

Alemanha x Paraguai

A Alemanha terminou na liderança do Grupo E com seis pontos. Os alemães estrearam goleando Curaçao por 7 a 1, venceram Costa do Marfim por 2 a 1 e fecharam a fase de grupos com derrota para o Equador por 2 a 1.

O Paraguai avançou como um dos melhores terceiros colocados. A seleção sul-americana perdeu para os Estados Unidos por 4 a 1, venceu a Turquia por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com a Austrália.

Os alemães terão um importante desfalque. O zagueiro Schlotterbeck sofreu uma lesão durante a fase de grupos e está fora do restante da Copa do Mundo. Rudiger assume a vaga na defesa.

Já o Paraguai não contará com Diego Gómez, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Omar Alderete também é dúvida após deixar o último jogo com dores.

Holanda x Marrocos

A Holanda garantiu a liderança do Grupo F com sete pontos. Os holandeses empataram com o Japão por 2 a 2 e venceram Suécia (5 a 1) e Tunísia (3 a 1).

O Marrocos avançou em segundo lugar no Grupo C com sete pontos, após empatar com o Brasil por 1 a 1, vencer a Escócia por 1 a 0 e derrotar o Haiti por 4 a 2.

As duas seleções chegam embaladas e sem desfalques para a partida.

Resultado de ontem (28)

África do Sul 0 x 1 Canadá

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo tem transmissão em diversas plataformas no Brasil.