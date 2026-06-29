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Jogos da Copa do Mundo hoje (29): veja horários e onde assistir ao segundo dia dos 16 avos de final

Fase eliminatória continua nesta segunda-feira (29) com três confrontos decisivos e a estreia da Seleção Brasileira no mata-mata do Mundial

Por Lucas Valle Publicado em 29/06/2026 às 9:01
Jogos da Copa do Mundo hoje (29/06)
Jogos da Copa do Mundo hoje (29/06) - Divulgação/Kaihavertz29, Divulgação/Ismaelsaibari, Rafael Ribeiro/CBF, Divulgação/csummerville7 e Divulgação/Kamadadaichi

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A Copa do Mundo de 2026 entrou em uma nova etapa no último domingo (28). Após o encerramento da fase de grupos, o torneio inicia os 16 avos de final, começando a fase em que qualquer derrota significa eliminação e apenas os vencedores seguem na disputa pelo tão sonhado título.

Três partidas movimentam o dia, com destaque para a estreia da Seleção Brasileira no mata-mata diante do Japão. Alemanha, Paraguai, Holanda e Marrocos também entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Brasil x Japão

  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: NRG Stadium, Houston, EUA
  • Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV

Alemanha x Paraguai 

  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Local: Gilette Stadium, Foxborough, EUA
  • Onde assistir: Globo, SBT, ge tv, SporTV, N Sports e CazéTV

Holanda x Marrocos

  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Local: Estádio BBVA, Monterrey, México
  • Onde assistir: CazéTV (exclusiva)

Como chegam os times para o mata-mata

Brasil x Japão

A Seleção Brasileira chega invicta ao mata-mata. Líder do Grupo C, o Brasil somou sete pontos ao empatar com Marrocos por 1 a 1 e vencer Haiti e Escócia, ambos por 3 a 0.

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O Japão também ainda não perdeu na competição. A equipe asiática terminou na segunda colocação do Grupo F com cinco pontos, após empatar com Holanda (2 a 2), golear a Tunísia por 4 a 0 e empatar com a Suécia por 1 a 1.

Para o confronto, o Brasil segue sem Raphinha, lesionado na vitória sobre o Haiti. Do lado japonês, o desfalque é o meia-atacante Takefusa Kubo.

Alemanha x Paraguai

A Alemanha terminou na liderança do Grupo E com seis pontos. Os alemães estrearam goleando Curaçao por 7 a 1, venceram Costa do Marfim por 2 a 1 e fecharam a fase de grupos com derrota para o Equador por 2 a 1.

O Paraguai avançou como um dos melhores terceiros colocados. A seleção sul-americana perdeu para os Estados Unidos por 4 a 1, venceu a Turquia por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com a Austrália.

Os alemães terão um importante desfalque. O zagueiro Schlotterbeck sofreu uma lesão durante a fase de grupos e está fora do restante da Copa do Mundo. Rudiger assume a vaga na defesa.

Já o Paraguai não contará com Diego Gómez, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Omar Alderete também é dúvida após deixar o último jogo com dores.

Holanda x Marrocos

A Holanda garantiu a liderança do Grupo F com sete pontos. Os holandeses empataram com o Japão por 2 a 2 e venceram Suécia (5 a 1) e Tunísia (3 a 1).

O Marrocos avançou em segundo lugar no Grupo C com sete pontos, após empatar com o Brasil por 1 a 1, vencer a Escócia por 1 a 0 e derrotar o Haiti por 4 a 2.

As duas seleções chegam embaladas e sem desfalques para a partida. 

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Resultado de ontem (28)

África do Sul 0 x 1 Canadá

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo tem transmissão em diversas plataformas no Brasil.

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV por assinatura: SporTV
  • Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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