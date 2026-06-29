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França x Suécia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

França chega invicta e favorita após liderar o Grupo I, enquanto a Suécia busca surpreender para garantir vaga nas oitavas de final da Copa

Por João Victor Tavares Publicado em 29/06/2026 às 13:17
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Imagem dos jogadores da seleção francesa - Divulgação/Equipe de France)

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França e Suécia se enfrentam nesta terça-feira (30), às 18h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

O confronto marca o início da fase de mata-mata para as duas seleções. Quem vencer avança às oitavas de final e enfrentará o classificado do duelo entre Alemanha e Paraguai.

Onde assistir França x Suécia ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por meio da seguinte plataforma:

  • CazéTV (YouTube)
  • Disney+ (sem custo adicional para os assinantes)

Como chegam França e Suécia?

A França chega embalada após uma campanha perfeita na fase de grupos. A seleção comandada por Didier Deschamps venceu os três compromissos do Grupo I e garantiu a classificação na liderança da chave.

Os franceses estrearam derrotando Senegal, depois venceram o Iraque e fecharam a primeira fase com triunfo sobre a Noruega, confirmando os 100% de aproveitamento.

Já a Suécia avançou com mais dificuldades. A equipe terminou a fase de grupos como uma das melhores terceiras colocadas, somando três pontos.

Na campanha, os suecos venceram a Tunísia, empataram com o Japão e foram derrotados pela Holanda, resultado suficiente para garantir uma vaga no mata-mata.

Agora, as duas seleções disputam um lugar entre as 16 melhores equipes da Copa do Mundo.

França busca confirmar favoritismo

Apontada como uma das principais candidatas ao título, a França chega ao confronto com força máxima.

O técnico Didier Deschamps retorna ao comando da equipe após ter desfalcado o time na última rodada da fase de grupos por motivos familiares. Sem problemas de lesão ou suspensão, o treinador deverá repetir a base considerada titular.

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A expectativa é de mais uma atuação de destaque do trio ofensivo formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.

Suécia aposta na força coletiva

Do outro lado, o técnico Graham Potter mantém confiança no elenco que garantiu a classificação.

A equipe sueca aposta na experiência do capitão Victor Lindelöf e no poder ofensivo da dupla formada por Alexander Isak e Viktor Gyökeres, responsáveis por liderar o ataque da seleção.

Mesmo entrando como azarão, a Suécia tenta repetir campanhas históricas em Mundiais e surpreender uma das favoritas ao título.

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Prováveis escalações

França

  • Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot e Désiré Doué; Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Técnico: Didier Deschamps.

Suécia

  • Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Gustaf Lagerbielke e Victor Lindelöf; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Benjamin Nygren e Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyökeres e Alexander Isak.

Técnico: Graham Potter.

Arbitragem

  • Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)
  • Assistentes: Hessel Steegstra (Holanda) e Jan de Vries (Holanda)
  • VAR: Ainda não divulgado pela FIFA.

Ficha técnica

  • Jogo: França x Suécia
  • Competição: Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final
  • Data: Terça-feira, 30 de junho de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (Estados Unidos)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube) e Disney+

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