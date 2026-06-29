França x Suécia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
França chega invicta e favorita após liderar o Grupo I, enquanto a Suécia busca surpreender para garantir vaga nas oitavas de final da Copa
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França e Suécia se enfrentam nesta terça-feira (30), às 18h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.
O confronto marca o início da fase de mata-mata para as duas seleções. Quem vencer avança às oitavas de final e enfrentará o classificado do duelo entre Alemanha e Paraguai.
Onde assistir França x Suécia ao vivo?
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por meio da seguinte plataforma:
- CazéTV (YouTube)
- Disney+ (sem custo adicional para os assinantes)
Como chegam França e Suécia?
A França chega embalada após uma campanha perfeita na fase de grupos. A seleção comandada por Didier Deschamps venceu os três compromissos do Grupo I e garantiu a classificação na liderança da chave.
Os franceses estrearam derrotando Senegal, depois venceram o Iraque e fecharam a primeira fase com triunfo sobre a Noruega, confirmando os 100% de aproveitamento.
Já a Suécia avançou com mais dificuldades. A equipe terminou a fase de grupos como uma das melhores terceiras colocadas, somando três pontos.
Na campanha, os suecos venceram a Tunísia, empataram com o Japão e foram derrotados pela Holanda, resultado suficiente para garantir uma vaga no mata-mata.
Agora, as duas seleções disputam um lugar entre as 16 melhores equipes da Copa do Mundo.
França busca confirmar favoritismo
Apontada como uma das principais candidatas ao título, a França chega ao confronto com força máxima.
O técnico Didier Deschamps retorna ao comando da equipe após ter desfalcado o time na última rodada da fase de grupos por motivos familiares. Sem problemas de lesão ou suspensão, o treinador deverá repetir a base considerada titular.
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A expectativa é de mais uma atuação de destaque do trio ofensivo formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise.
Suécia aposta na força coletiva
Do outro lado, o técnico Graham Potter mantém confiança no elenco que garantiu a classificação.
A equipe sueca aposta na experiência do capitão Victor Lindelöf e no poder ofensivo da dupla formada por Alexander Isak e Viktor Gyökeres, responsáveis por liderar o ataque da seleção.
Mesmo entrando como azarão, a Suécia tenta repetir campanhas históricas em Mundiais e surpreender uma das favoritas ao título.
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Prováveis escalações
França
- Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot e Désiré Doué; Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
Técnico: Didier Deschamps.
Suécia
- Kristoffer Nordfeldt; Isak Hien, Gustaf Lagerbielke e Victor Lindelöf; Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Benjamin Nygren e Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyökeres e Alexander Isak.
Técnico: Graham Potter.
Arbitragem
- Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)
- Assistentes: Hessel Steegstra (Holanda) e Jan de Vries (Holanda)
- VAR: Ainda não divulgado pela FIFA.
Ficha técnica
- Jogo: França x Suécia
- Competição: Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final
- Data: Terça-feira, 30 de junho de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (Estados Unidos)
- Transmissão: CazéTV (YouTube) e Disney+