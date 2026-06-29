Costa do Marfim x Noruega: onde assistir ao vivo, horário e escalações

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Costa do Marfim e Noruega fazem duelo equilibrado por vaga nas oitavas após campanhas sólidas na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

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A partida entre Costa do Marfim e Noruega abre mais um confronto decisivo da fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

As seleções se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, valendo vaga nas oitavas de final do torneio.

A equipe vencedora garante classificação para a próxima fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, persistindo a igualdade, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

Onde assistir Costa do Marfim x Noruega ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pelos seguintes canais:

TV aberta: Globo, SBT,

Globo, SBT, TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: Ge tv, N Sports e CazéTV

Como chegam as seleções?

A Costa do Marfim chega ao mata-mata após uma campanha consistente na fase de grupos. Os marfinenses terminaram na segunda colocação da chave, atrás apenas da Alemanha.

A equipe africana estreou vencendo o Equador por 1 a 0, confirmou a classificação ao bater Curaçao por 2 a 0 e encerrou a fase de grupos com uma derrota por 2 a 1 para a Alemanha, em um jogo equilibrado decidido nos minutos finais.

Já a Noruega também avançou como vice-líder do Grupo I, ficando atrás apenas da França. Os noruegueses venceram o Iraque por 4 a 1 e superaram Senegal por 3 a 2 nas duas primeiras rodadas.

Na última partida da fase de grupos, com a classificação praticamente garantida, o técnico Ståle Solbakken preservou os titulares diante da França.

Mesmo com uma equipe reserva, a Noruega fez um jogo competitivo e acabou derrotada por 4 a 2, desperdiçando ainda uma cobrança de pênalti.

Agora, as duas seleções disputam uma vaga entre as 16 melhores equipes da Copa do Mundo.

Costa do Marfim aposta no equilíbrio

O técnico Emerse Faé deverá repetir a formação que atuou durante toda a primeira fase da competição.

Com um meio-campo experiente formado por Franck Kessié e Seko Fofana, além da velocidade de Amad Diallo no ataque, os africanos apostam na intensidade e na força física para tentar neutralizar o poder ofensivo dos europeus.

Noruega conta com Haaland e Odegaard

Depois de poupar praticamente todos os titulares na última rodada, a Noruega volta com força máxima para o mata-mata.

A principal esperança é Erling Haaland, que marcou quatro gols nas duas primeiras partidas da Copa e aparece entre os principais artilheiros do torneio.

Além do centroavante do Manchester City, a equipe conta com a criatividade do capitão Martin Ødegaard e a presença ofensiva de Alexander Sørloth.

Prováveis escalações

Costa do Marfim

Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande e Bazoumana Touré; Amad Diallo e Bonny.

Técnico: Emerse Faé.

Noruega

Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Wolfe; Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Ødegaard; Alexander Sørloth e Erling Haaland.

Técnico: Ståle Solbakken.

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela) VAR: Ainda não divulgado pela FIFA.

Ficha técnica