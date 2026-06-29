Costa do Marfim x Noruega: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Costa do Marfim e Noruega fazem duelo equilibrado por vaga nas oitavas após campanhas sólidas na fase de grupos da Copa do Mundo 2026
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A partida entre Costa do Marfim e Noruega abre mais um confronto decisivo da fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026.
As seleções se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, valendo vaga nas oitavas de final do torneio.
A equipe vencedora garante classificação para a próxima fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, persistindo a igualdade, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
Onde assistir Costa do Marfim x Noruega ao vivo?
Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pelos seguintes canais:
- TV aberta: Globo, SBT,
- TV fechada: SporTV
- Streaming: Ge tv, N Sports e CazéTV
Como chegam as seleções?
A Costa do Marfim chega ao mata-mata após uma campanha consistente na fase de grupos. Os marfinenses terminaram na segunda colocação da chave, atrás apenas da Alemanha.
A equipe africana estreou vencendo o Equador por 1 a 0, confirmou a classificação ao bater Curaçao por 2 a 0 e encerrou a fase de grupos com uma derrota por 2 a 1 para a Alemanha, em um jogo equilibrado decidido nos minutos finais.
Já a Noruega também avançou como vice-líder do Grupo I, ficando atrás apenas da França. Os noruegueses venceram o Iraque por 4 a 1 e superaram Senegal por 3 a 2 nas duas primeiras rodadas.
Na última partida da fase de grupos, com a classificação praticamente garantida, o técnico Ståle Solbakken preservou os titulares diante da França.
Mesmo com uma equipe reserva, a Noruega fez um jogo competitivo e acabou derrotada por 4 a 2, desperdiçando ainda uma cobrança de pênalti.
Agora, as duas seleções disputam uma vaga entre as 16 melhores equipes da Copa do Mundo.
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Costa do Marfim aposta no equilíbrio
O técnico Emerse Faé deverá repetir a formação que atuou durante toda a primeira fase da competição.
Com um meio-campo experiente formado por Franck Kessié e Seko Fofana, além da velocidade de Amad Diallo no ataque, os africanos apostam na intensidade e na força física para tentar neutralizar o poder ofensivo dos europeus.
Noruega conta com Haaland e Odegaard
Depois de poupar praticamente todos os titulares na última rodada, a Noruega volta com força máxima para o mata-mata.
A principal esperança é Erling Haaland, que marcou quatro gols nas duas primeiras partidas da Copa e aparece entre os principais artilheiros do torneio.
Além do centroavante do Manchester City, a equipe conta com a criatividade do capitão Martin Ødegaard e a presença ofensiva de Alexander Sørloth.
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Prováveis escalações
Costa do Marfim
- Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Franck Kessié, Yan Diomande e Bazoumana Touré; Amad Diallo e Bonny.
Técnico: Emerse Faé.
Noruega
- Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem e David Wolfe; Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Ødegaard; Alexander Sørloth e Erling Haaland.
Técnico: Ståle Solbakken.
Arbitragem
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)
- VAR: Ainda não divulgado pela FIFA.
Ficha técnica
- Jogo: Costa do Marfim x Noruega
- Competição: Copa do Mundo de 2026 – 16 avos de final
- Data: Terça-feira, 30 de junho de 2026
- Horário: 14h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, Dallas (Estados Unidos)
- Transmissão: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV