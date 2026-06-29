Alemanha x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026

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Alemães tentam confirmar o favoritismo diante dos paraguaios, que chegam embalados após avançarem como um dos melhores terceiros colocados

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A Alemanha enfrenta o Paraguai nesta segunda-feira (29), às 17h30 (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção alemã chega como favorita após terminar na liderança do Grupo E, enquanto o Paraguai tenta surpreender depois de avançar como um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos. O vencedor garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e segue vivo na disputa pelo título.

Momento das equipes

A Alemanha terminou a fase de grupos na liderança do Grupo E, com seis pontos conquistados. A equipe venceu Curaçao por 7 a 1 e Costa do Marfim por 2 a 1, mas encerrou a primeira fase com derrota por 2 a 1 para o Equador.

Apesar da classificação, os alemães chegam ao mata-mata com alguns problemas. O zagueiro Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão durante a fase de grupos e está fora do restante da Copa do Mundo. Com isso, Antonio Rudiger assume a vaga na defesa.

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Do outro lado, o Paraguai avançou como um dos melhores terceiros colocados. A seleção sul-americana estreou com derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, venceu a Turquia por 1 a 0 e empatou sem gols com a Austrália, garantindo vaga no mata-mata.

O técnico Gustavo Alfaro terá o retorno do meia Miguel Almirón, que cumpriu suspensão na última rodada. Em contrapartida, Diego Gómez está suspenso após receber o segundo cartão amarelo. Outra preocupação é o zagueiro Omar Alderete, que segue como dúvida depois de deixar o último jogo lesionado.

Onde assistir Uruguai x Cabo Verde

TV aberta: Globo e SBT



Globo e SBT TV fechada: SporTV



SporTV Streaming/Internet: CazéTV, ge tv e N Sports

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Prováveis escalações

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)



Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Leroy Sané e Kai Havertz.

Paraguai (Técnico: Gustavo Alfaro)

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso e Leonardo Maidana; Matías Galarza, Andrés Cubas, Miguel Almirón e Julio Enciso; Gabriel Ávalos.

Arbitragem de Alemanha x Paraguai



Árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)



Jalal Jayed (Marrocos) Assistentes: Zakaria Brinski e Mostafa Akarkad (Marrocos)



Zakaria Brinski e Mostafa Akarkad (Marrocos) VAR: Fei Zhou (China)

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