Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/06)? Confira programação, onde assistir e horário
África e América do Norte abrem os confrontos da fase mata-mata da Copa do Mundo de 2026; Quem passar, se classifica para as oitavas de final
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Depois de 72 jogos e do fim da fase de grupos, a Copa do Mundo de 2026 muda de cenário neste domingo (28). A partir de agora, qualquer erro pode ser decisivo, e uma seleção já dará adeus ao torneio logo no primeiro confronto eliminatório.
África do Sul e Canadá fazem o primeiro duelo dos 16 avos de final, às 16h (de Brasília), com transmissão da Globo.
Jogo da Globo hoje (28)
África do Sul e Canadá
- Onde assistir: Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 16h
- Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos
Como chegam as seleções
O Canadá terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos conquistados. A equipe canadense somou uma vitória, um empate e uma derrota, marcou oito gols e sofreu apenas três, garantindo a classificação com um dos ataques mais eficientes da primeira fase.
Já a África do Sul avançou como segunda colocada do Grupo A. A seleção africana conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, encerrando a fase de grupos com dois gols marcados e três sofridos. Agora, tenta surpreender para seguir viva na maior Copa do Mundo da história.
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Próximos jogos dos 16 avos de final
29/06
- 14h - Brasil x Japão
- 17h30 - Alemanha x Paraguai
- 22h - Holanda x Marrocos
30/06
- 14h - Costa do Marfim x Noruega
- 18h - França x Suécia
- 22h - México x Equador
01/07
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana