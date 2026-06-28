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Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/06)? Confira programação, onde assistir e horário

África e América do Norte abrem os confrontos da fase mata-mata da Copa do Mundo de 2026; Quem passar, se classifica para as oitavas de final

Por Lucas Valle Publicado em 28/06/2026 às 6:00 | Atualizado em 28/06/2026 às 9:11
Globo transmite jogo da Copa do Mundo de 2026 hoje
Globo transmite jogo da Copa do Mundo de 2026 hoje - Arte/ Blog do Torcedor

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Depois de 72 jogos e do fim da fase de grupos, a Copa do Mundo de 2026 muda de cenário neste domingo (28). A partir de agora, qualquer erro pode ser decisivo, e uma seleção já dará adeus ao torneio logo no primeiro confronto eliminatório. 

África do Sul e Canadá fazem o primeiro duelo dos 16 avos de final, às 16h (de Brasília), com transmissão da Globo.

Jogo da Globo hoje (28)

África do Sul e Canadá 

  • Onde assistir: Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 16h
  • Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos

Como chegam as seleções

O Canadá terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos conquistados. A equipe canadense somou uma vitória, um empate e uma derrota, marcou oito gols e sofreu apenas três, garantindo a classificação com um dos ataques mais eficientes da primeira fase.

Já a África do Sul avançou como segunda colocada do Grupo A. A seleção africana conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, encerrando a fase de grupos com dois gols marcados e três sofridos. Agora, tenta surpreender para seguir viva na maior Copa do Mundo da história.

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Próximos jogos dos 16 avos de final

29/06

  • 14h - Brasil x Japão
  • 17h30 - Alemanha x Paraguai
  • 22h - Holanda x Marrocos

30/06

  • 14h - Costa do Marfim x Noruega
  • 18h -  França x Suécia
  • 22h - México x Equador

01/07

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 17h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria 
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia 
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

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