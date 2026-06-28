Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/06)? Confira programação, onde assistir e horário

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África e América do Norte abrem os confrontos da fase mata-mata da Copa do Mundo de 2026; Quem passar, se classifica para as oitavas de final

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Depois de 72 jogos e do fim da fase de grupos, a Copa do Mundo de 2026 muda de cenário neste domingo (28). A partir de agora, qualquer erro pode ser decisivo, e uma seleção já dará adeus ao torneio logo no primeiro confronto eliminatório.

África do Sul e Canadá fazem o primeiro duelo dos 16 avos de final, às 16h (de Brasília), com transmissão da Globo.

Jogo da Globo hoje (28)



África do Sul e Canadá

Onde assistir: Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV



Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV Horário: 16h

16h Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos

Como chegam as seleções

O Canadá terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos conquistados. A equipe canadense somou uma vitória, um empate e uma derrota, marcou oito gols e sofreu apenas três, garantindo a classificação com um dos ataques mais eficientes da primeira fase.

Já a África do Sul avançou como segunda colocada do Grupo A. A seleção africana conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, encerrando a fase de grupos com dois gols marcados e três sofridos. Agora, tenta surpreender para seguir viva na maior Copa do Mundo da história.

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Próximos jogos dos 16 avos de final

29/06

14h - Brasil x Japão



17h30 - Alemanha x Paraguai



22h - Holanda x Marrocos

30/06

14h - Costa do Marfim x Noruega



18h - França x Suécia



22h - México x Equador

01/07

13h - Inglaterra x RD Congo



17h - Bélgica x Senegal



21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

16h - Espanha X Áustria



20h - Portugal x Croácia

03/07