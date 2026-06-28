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Qual jogo da Copa passa no SBT hoje (28/06)? Veja horário e onde assistir

África do Sul e Canadá fazem o primeiro confronto das eliminatórias, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 28/06/2026 às 5:00 | Atualizado em 28/06/2026 às 9:12
SBT transmite jogo da Copa do Mundo de 2026 hoje
SBT transmite jogo da Copa do Mundo de 2026 hoje - Arte/ Blog do Torcedor

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Chegou a hora em que cada partida vale a permanência na Copa do Mundo. Neste domingo (28), o Mundial de 2026 deixa para trás a fase de grupos e inicia os duelos eliminatórios.

África do Sul e Canadá fazem o primeiro duelo dos 16 avos de final, às 16h (de Brasília). A partida não terá transmissão do SBT e poderá ser acompanhada pela Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (28)?

Não. O SBT não exibe nenhuma partida da Copa do Mundo neste domingo (28).

O único jogo do dia será transmitido por Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV.

África do Sul x Canadá

  • Onde assistir: Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos

Momento das seleções

O Canadá terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos conquistados. A equipe canadense somou uma vitória, um empate e uma derrota, marcou oito gols e sofreu apenas três, garantindo a classificação com um dos ataques mais eficientes da primeira fase.

Já a África do Sul avançou como segunda colocada do Grupo A. A seleção africana conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, encerrando a fase de grupos com dois gols marcados e três sofridos. Agora, tenta surpreender para seguir viva na maior Copa do Mundo da história.

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Próximos jogos dos 16 avos de final

29/06

  • 14h - Brasil x Japão
  • 17h30 - Alemanha x Paraguai
  • 22h - Holanda x Marrocos

30/06

  • 14h - Costa do Marfim x Noruega
  • 18h - França x Suécia
  • 22h - México x Equador

01/07

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 17h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

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