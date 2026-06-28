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CazéTV ao vivo hoje (28): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

África do Sul e Canadá fazem o primeiro confronto das eliminatórias, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, com transmissão da CazéTV

Por Lucas Valle Publicado em 28/06/2026 às 5:00 | Atualizado em 28/06/2026 às 9:14
A CazéTV transmite todos os 104 jogos da Copa do Mundo
A CazéTV transmite todos os 104 jogos da Copa do Mundo - Arte/Blog do Torcedor

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A partir deste domingo (28), a Copa do Mundo entra em uma nova etapa. Não há mais espaço para recuperação: quem perder estará fora do Mundial.

África do Sul e Canadá fazem o primeiro duelo dos 16 avos de final, às 16h (de Brasília), com transmissão da CazéTV.

Jogo da CazéTV hoje (28)

África do Sul x Canadá

  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, SporTV, ge tv e N Sports
  • Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos

Como chegam as seleções

O Canadá avançou ao mata-mata após terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos. A equipe canadense venceu uma partida, empatou outra e sofreu apenas uma derrota, marcando oito gols e sofrendo três.

Já a África do Sul garantiu vaga ao encerrar o Grupo A na vice-liderança. A seleção africana conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, com dois gols marcados e três sofridos, e agora busca surpreender para seguir na disputa pelo título mundial.

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Próximos jogos dos 16 avos de final

29/06

  • 14h - Brasil x Japão
  • 17h30 - Alemanha x Paraguai
  • 22h - Holanda x Marrocos

30/06

  • 14h - Costa do Marfim x Noruega
  • 18h - França x Suécia
  • 22h - México x Equador

01/07

  • 13h - Inglaterra x RD Congo
  • 17h - Bélgica x Senegal
  • 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

02/07

  • 16h - Espanha X Áustria
  • 20h - Portugal x Croácia

03/07

  • 00h - Suíça x Argélia
  • 15h - Austrália x Egito
  • 19h - Argentina x Cabo Verde
  • 22h30 - Colômbia x Gana

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