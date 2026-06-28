CazéTV ao vivo hoje (28): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal
África do Sul e Canadá fazem o primeiro confronto das eliminatórias, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, com transmissão da CazéTV
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A partir deste domingo (28), a Copa do Mundo entra em uma nova etapa. Não há mais espaço para recuperação: quem perder estará fora do Mundial.
África do Sul e Canadá fazem o primeiro duelo dos 16 avos de final, às 16h (de Brasília), com transmissão da CazéTV.
Jogo da CazéTV hoje (28)
África do Sul x Canadá
- Horário: 16h (de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, SporTV, ge tv e N Sports
- Local: SoFi Stadium, em Inglewood, nos Estados Unidos
Como chegam as seleções
O Canadá avançou ao mata-mata após terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos. A equipe canadense venceu uma partida, empatou outra e sofreu apenas uma derrota, marcando oito gols e sofrendo três.
Já a África do Sul garantiu vaga ao encerrar o Grupo A na vice-liderança. A seleção africana conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, com dois gols marcados e três sofridos, e agora busca surpreender para seguir na disputa pelo título mundial.
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Próximos jogos dos 16 avos de final
29/06
- 14h - Brasil x Japão
- 17h30 - Alemanha x Paraguai
- 22h - Holanda x Marrocos
30/06
- 14h - Costa do Marfim x Noruega
- 18h - França x Suécia
- 22h - México x Equador
01/07
- 13h - Inglaterra x RD Congo
- 17h - Bélgica x Senegal
- 21h - Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina
02/07
- 16h - Espanha X Áustria
- 20h - Portugal x Croácia
03/07
- 00h - Suíça x Argélia
- 15h - Austrália x Egito
- 19h - Argentina x Cabo Verde
- 22h30 - Colômbia x Gana