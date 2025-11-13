Pelicans x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida pela NBA
Confronto reúne equipe de Louisiana, derrotada nas últimas três partidas, além do time da Califórnia, que vive momento positivo na temporada
Clique aqui e escute a matéria
Nesta sexta-feira (14/11), às 22h00 (horário de Brasília), os New Orleans Pelicans recebem os Los Angeles Lakers no Smoothie King Center, em New Orleans.
O duelo integra a fase de grupos da NBA Cup e coloca frente a frente equipes com trajetórias distintas até o momento.
Como chegam as equipes
O New Orleans vive fase difícil na temporada, com campanha de 2 vitórias e 9 derrotas até agora, ocupando a 15ª colocação no Oeste.
O ataque possui média de apenas 108,8 pontos por jogo, enquanto a defesa permite cerca de 121,6 pontos aos adversários, uma das piores marcas da liga.
Os Lakers chegam com melhor aproveitamento. A equipe possui campanha de 8 vitórias e 4 derrotas, figurando na 5ª posição do Oeste. Mesmo com lesões no elenco, como LeBron James (ciática) e Gabe Vincent (tornozelo), o time busca manter o rendimento positivo.
Onde assistir New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo NBA League Pass (serviço oficial da competição).
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (14/11) – 22h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular
- Local: Smoothie King Center, em Nova Orléans (Louisiana - EUA)
- Onde Assistir: NBA League Pass
Prováveis Escalações
- New Orleans Pelicans: Bey, Murphy, Looney, Fears e Herbert Jones. Técnico: Willie Green
- Los Angeles Lakers: Smart, Hachimura, Ayton, Reaves e Luka Doncic. Técnico: J.J Redick