Pelicans x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida pela NBA

Confronto reúne equipe de Louisiana, derrotada nas últimas três partidas, além do time da Califórnia, que vive momento positivo na temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/11/2025 às 14:09
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers
Austin Reeves, atleta do Los Angeles Lakers - Reprodução: Los Angeles Lakers/ Instagram

Nesta sexta-feira (14/11), às 22h00 (horário de Brasília), os New Orleans Pelicans recebem os Los Angeles Lakers no Smoothie King Center, em New Orleans.

O duelo integra a fase de grupos da NBA Cup e coloca frente a frente equipes com trajetórias distintas até o momento.

Como chegam as equipes

O New Orleans vive fase difícil na temporada, com campanha de 2 vitórias e 9 derrotas até agora, ocupando a 15ª colocação no Oeste. 

O ataque possui média de apenas 108,8 pontos por jogo, enquanto a defesa permite cerca de 121,6 pontos aos adversários, uma das piores marcas da liga.

Os Lakers chegam com melhor aproveitamento. A equipe possui campanha de 8 vitórias e 4 derrotas, figurando na 5ª posição do Oeste. Mesmo com lesões no elenco, como LeBron James (ciática) e Gabe Vincent (tornozelo), o time busca manter o rendimento positivo.

Onde assistir New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo NBA League Pass (serviço oficial da competição).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (14/11) – 22h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular
  • Local: Smoothie King Center, em Nova Orléans (Louisiana - EUA)
  • Onde Assistir: NBA League Pass

Prováveis Escalações

  • New Orleans Pelicans: Bey, Murphy, Looney, Fears e Herbert Jones. Técnico: Willie Green
  • Los Angeles Lakers: Smart, Hachimura, Ayton, Reaves e Luka Doncic. Técnico: J.J Redick

