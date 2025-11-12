Santos x Palmeiras pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Sereias da Vila venceram suas duas últimas partidas no estadual, enquanto o Verdão, que vem de empate contra o Corinthians, está invicto há seis jogos
Santos e Palmeiras irão se enfrentar nesta quinta-feira (13), às 15h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. A partida será disputada na Arena Distrital Inamar, em Diadema.
Como chegam as equipes
O Santos venceu suas duas últimas partidas, o resultado mais recente foi conquistado diante do Realidade Jovem, por 4 a 1. As Sereias da Vila estão em quinto lugar na tabela, com 15 pontos.
Invictas há seis jogos, as Palestrinas vivem grande fase na atual temporada. Na rodada anterior, a equipe ficou no 0 a 0 em duelo contra o Corinthians. O time ocupa a segunda colocação na competição, com 25 pontos conquistados.
Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming UOL Play.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-Feira (13/11) – 15h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Campeonato Paulista Feminino – Rodada 13
- Local: Arena Distrital Inamar, em Diadema (SP)
- Onde Assistir: UOL Play
Prováveis Escalações
Santos: Kaká; Leidi, Pardal, Ana Alice e Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Nath, Samara e Thaisinha; Suzane Pires e Laryh. Técnico: Caio Couto
Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Paty Maldaner, Fê Palermo e Carla Tays; Joselyn Espinales, Ingryd Lima, Lais Estevam e Tainá Maranhão; Brena e Amanda Gutierres. Técnica: Rosana Augusto