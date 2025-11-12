fechar
Onde assistir | Notícia

Santos x Palmeiras pelo Paulistão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Sereias da Vila venceram suas duas últimas partidas no estadual, enquanto o Verdão, que vem de empate contra o Corinthians, está invicto há seis jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/11/2025 às 13:46
Jogadoras do Palmeiras Feminino comemoram gol
Jogadoras do Palmeiras Feminino comemoram gol - Reprodução/ Palmeiras

Santos e Palmeiras irão se enfrentar nesta quinta-feira (13), às 15h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. A partida será disputada na Arena Distrital Inamar, em Diadema.

Como chegam as equipes

O Santos venceu suas duas últimas partidas, o resultado mais recente foi conquistado diante do Realidade Jovem, por 4 a 1. As Sereias da Vila estão em quinto lugar na tabela, com 15 pontos.

Invictas há seis jogos, as Palestrinas vivem grande fase na atual temporada. Na rodada anterior, a equipe ficou no 0 a 0 em duelo contra o Corinthians. O time ocupa a segunda colocação na competição, com 25 pontos conquistados.

Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming UOL Play.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quinta-Feira (13/11) – 15h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Campeonato Paulista Feminino – Rodada 13
  • Local: Arena Distrital Inamar, em Diadema (SP)
  • Onde Assistir: UOL Play

Prováveis Escalações

Santos: Kaká; Leidi, Pardal, Ana Alice e Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Nath, Samara e Thaisinha; Suzane Pires e Laryh. Técnico: Caio Couto

Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Paty Maldaner, Fê Palermo e Carla Tays; Joselyn Espinales, Ingryd Lima, Lais Estevam e Tainá Maranhão; Brena e Amanda Gutierres. Técnica: Rosana Augusto

