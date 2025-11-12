Ferroviária x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações
As Brabas lideram o Paulista Feminino e já estão na semifinal da competição; Guerreiras Grenás também garantiu vaga e busca o quarto título estadual
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Ferroviária e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 18h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista 2025.
Como chegam as equipes?
O Corinthians lidera o Paulista Feminino e já está garantido na semifinal, com ótima campanha de 10 vitórias em 12 jogos.
A Ferroviária, terceira colocada com 23 pontos, também assegurou vaga e busca seu quarto título estadual.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Ferroviária e Corinthians terá transmissão ao vivo da Record News, CazéTV, Space e HBO Max.
Ficha de jogo
- Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Fonte Luminosa - Araraquara, SP
- Onde assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max.
Prováveis escalações
Ferroviária feminino
Luciana, Katiuscia, Rafa Soares, Camila Silva, Andressa Pereira, Fátima Dutra, Nicoly, Micaelly, Duda Santos, Natalia Vendito, Júlia Beatriz.
Palmeiras feminino
Lelê, Gi Fernandes, Mariza, Leticia Teles, Thaís Ferreira, Juliete, Dayana Rodríguez, Gabi Zanotti, Victória Albuquerque, Letícia Monteiro, Jhonson