Onde assistir | Notícia

Ferroviária x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

As Brabas lideram o Paulista Feminino e já estão na semifinal da competição; Guerreiras Grenás também garantiu vaga e busca o quarto título estadual

Por João Victor Tavares Publicado em 12/11/2025 às 14:33
Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino
Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino - Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF

Ferroviária e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 18h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista 2025.

Como chegam as equipes?

O Corinthians lidera o Paulista Feminino e já está garantido na semifinal, com ótima campanha de 10 vitórias em 12 jogos.

A Ferroviária, terceira colocada com 23 pontos, também assegurou vaga e busca seu quarto título estadual.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Ferroviária e Corinthians terá transmissão ao vivo da Record News, CazéTV, Space e HBO Max.

Ficha de jogo

  • Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Fonte Luminosa - Araraquara, SP
  • Onde assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max.

Prováveis escalações

Ferroviária feminino

Luciana, Katiuscia, Rafa Soares, Camila Silva, Andressa Pereira, Fátima Dutra, Nicoly, Micaelly, Duda Santos, Natalia Vendito, Júlia Beatriz.

Palmeiras feminino

Lelê, Gi Fernandes, Mariza, Leticia Teles, Thaís Ferreira, Juliete, Dayana Rodríguez, Gabi Zanotti, Victória Albuquerque, Letícia Monteiro, Jhonson

