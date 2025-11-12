Ferroviária x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As Brabas lideram o Paulista Feminino e já estão na semifinal da competição; Guerreiras Grenás também garantiu vaga e busca o quarto título estadual

Clique aqui e escute a matéria

Ferroviária e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 18h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista 2025.

Como chegam as equipes?

O Corinthians lidera o Paulista Feminino e já está garantido na semifinal, com ótima campanha de 10 vitórias em 12 jogos.

A Ferroviária, terceira colocada com 23 pontos, também assegurou vaga e busca seu quarto título estadual.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Ferroviária e Corinthians terá transmissão ao vivo da Record News, CazéTV, Space e HBO Max.

Ficha de jogo

Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025

quinta-feira, 13 de novembro de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Fonte Luminosa - Araraquara, SP

Fonte Luminosa - Araraquara, SP Onde assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max.

Prováveis escalações

Ferroviária feminino

Luciana, Katiuscia, Rafa Soares, Camila Silva, Andressa Pereira, Fátima Dutra, Nicoly, Micaelly, Duda Santos, Natalia Vendito, Júlia Beatriz.

Palmeiras feminino

Lelê, Gi Fernandes, Mariza, Leticia Teles, Thaís Ferreira, Juliete, Dayana Rodríguez, Gabi Zanotti, Victória Albuquerque, Letícia Monteiro, Jhonson