Transmissão Palmeiras x Corinthians ao vivo: veja onde assistir pelo Paulistão Feminino

Separadas por cinco pontos na classificação geral, em 11 pontos conquistados, as duas equipes rivais brigam pela liderança do torneio estadual

Dia de Derby! Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (10/11), às 20h (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela 12ª rodada do Paulistão Feminino 2025.

O clássico paulista promete ser um dos grandes jogos da fase classificatória, reunindo as duas principais forças da categoria nacional em confronto direto pela liderança da competição.

O Verdão aparece em segundo, somando 25 pontos após oito vitórias, um empate e duas derrotas. No último jogo, as Palestrinas venceram o Red Bull Bragantino por 1 a 0.

O Timão segue dominante no topo da tabela, com 30 pontos e campanha de 10 vitórias e apenas uma derrota. A equipe vem embalada após superar o São Paulo por 3 a 1.

Palmeiras: Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Paty Maldaner e Fê Palermo; Joselyn Espinales, Ingryd Lima, Brena e Raíssa Bahia; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnica: Rosana Augusto.

Corinthians: Letícia Izidoro; Leticia Teles, Érika, Thaís Regina e Gi Fernandes; Tamires, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Ivana Fuso; Jhonson e Ariel. Técnico: Lucas Piccinato.

Transmissão Palmeiras x Corinthians ao vivo

A partida tem transmissão ao vivo pelo SporTV, canal disponível na televisão fechada. Diante disso, os torcedores também podem acompanhar através do streaming pago Globoplay.

1. Acesse o site do globoplay ou aplicativo para Android ou iOS;

2. Faça login com sua conta Globo (sem versão gratuita disponível);



3. Busque pela programação do "SporTV" e clique em assistir ao vivo.

Ficha técnica de Palmeiras x Corinthians