Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Colchoneros buscam sua segunda vitória na competição para não correrem grandes riscos de eliminação. Belgas foram derrotados nas duas últimas rodadas
Atlético de Madrid e Union Saint-Gilloise irão se enfrentar nesta terça-feira (04), às 17h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Cívitas Metropolitano, em Madrid, pela quarta rodada da Liga dos Campeões.
Como chegam as equipes
O Atlético de Madrid foi goleado pelo Arsenal, na rodada anterior, pelo placar de 4 a 0, e busca sua segunda vitória na Liga dos Campeões. A equipe está em 19º lugar na tabela e quer subir na zona de classificação.
O Union Saint-Gilloise até venceu seu primeiro jogo. No entanto, os belgas foram derrotados nas duas rodadas anteriores e estão em 24º lugar, última posição na zona de play-offs.
Onde assistir Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming HBO Max.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (04/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga)
- Local: Cívitas Metropolitano, em Madrid (Espanha)
- Onde Assistir: HBO Max
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Háncko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena e Nico González; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess e Leysen; Niang, De Perre, Zorgane e Khalaily; Hadj e Giger; Kevin Rodríguez. Técnico: David Hubert