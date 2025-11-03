Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colchoneros buscam sua segunda vitória na competição para não correrem grandes riscos de eliminação. Belgas foram derrotados nas duas últimas rodadas

Atlético de Madrid e Union Saint-Gilloise irão se enfrentar nesta terça-feira (04), às 17h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Cívitas Metropolitano, em Madrid, pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

Como chegam as equipes

O Atlético de Madrid foi goleado pelo Arsenal, na rodada anterior, pelo placar de 4 a 0, e busca sua segunda vitória na Liga dos Campeões. A equipe está em 19º lugar na tabela e quer subir na zona de classificação.

O Union Saint-Gilloise até venceu seu primeiro jogo. No entanto, os belgas foram derrotados nas duas rodadas anteriores e estão em 24º lugar, última posição na zona de play-offs.

Onde assistir Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming HBO Max.

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (04/11) – 17h00 (Horário de Brasília)

Terça-feira (04/11) – 17h00 (Horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga)

Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga) Local: Cívitas Metropolitano, em Madrid (Espanha)

Cívitas Metropolitano, em Madrid (Espanha) Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Háncko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena e Nico González; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess e Leysen; Niang, De Perre, Zorgane e Khalaily; Hadj e Giger; Kevin Rodríguez. Técnico: David Hubert