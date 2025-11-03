fechar
Onde assistir | Notícia

Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Colchoneros buscam sua segunda vitória na competição para não correrem grandes riscos de eliminação. Belgas foram derrotados nas duas últimas rodadas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 14:55
Julián Alvarez, atacante do Atlético de Madrid
Julián Alvarez, atacante do Atlético de Madrid - Atlético de Madrid/Instagram

Atlético de Madrid e Union Saint-Gilloise irão se enfrentar nesta terça-feira (04), às 17h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Cívitas Metropolitano, em Madrid, pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

Como chegam as equipes

O Atlético de Madrid foi goleado pelo Arsenal, na rodada anterior, pelo placar de 4 a 0, e busca sua segunda vitória na Liga dos Campeões. A equipe está em 19º lugar na tabela e quer subir na zona de classificação.

O Union Saint-Gilloise até venceu seu primeiro jogo. No entanto, os belgas foram derrotados nas duas rodadas anteriores e estão em 24º lugar, última posição na zona de play-offs.

Onde assistir Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming HBO Max.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (04/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga)
  • Local: Cívitas Metropolitano, em Madrid (Espanha)
  • Onde Assistir: HBO Max

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Háncko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena e Nico González; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess e Leysen; Niang, De Perre, Zorgane e Khalaily; Hadj e Giger; Kevin Rodríguez. Técnico: David Hubert

Leia também

PSG x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

PSG x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Juventus x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga dos Campeões

Juventus x Sporting: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags