Onde assistir | Notícia

Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em grande fase, Cruz-Maltino está invicto há quatro jogos e busca a vitória para se aproximar da Libertadores. Tricolor vive fase instável

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 31/10/2025 às 15:27
Philippe Coutinho, meia do Vasco
Philippe Coutinho, meia do Vasco - Reprodução/ Vasco

Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (02), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro.

Como chegam as equipes

Invicto há quatro partidas, o Vasco vive sua melhor fase no Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, a equipe venceu o Red Bull Bragantino, por 3 a 0. O Cruz-Maltino está em oitavo lugar na tabela.

O São Paulo venceu o Bahia na rodada anterior, pelo placar de 2 a 0, em resultado que encerrou uma sequência de três derrotas seguidas, por parte do clube tricolor.

Onde assistir Vasco x São Paulo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (plataforma de streaming).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (02/11) – 18h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 31
  • Local: São Januário, em Rio de Janeiro (SP)
  • Onde Assistir: Record, CazéTV e Premiere

Prováveis Escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia. Técnico: Hernán Crespo

