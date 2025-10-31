fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Sporting x Alverca ao vivo online: confira onde assistir

Leões ocupam a segunda colocação na Liga Portugal e venceram suas quatro últimas partidas. Equipes já se enfrentaram nesta semana, pela Taça da Liga

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 31/10/2025 às 15:59 | Atualizado em 31/10/2025 às 16:00
Pedro Gonçalves, meia do Sporting
Pedro Gonçalves, meia do Sporting - Reprodução/ Sporting

Sporting e Alverca se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 17h15 (Horário de Brasília), em duelo válido pela décima rodada da Liga Portugal Betclic. A partida será disputada no Estádio José Alvalade.

Onde assistir Sporting x Alverca ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 (TV por assinatura), além da plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.

Como chegam as equipes

O Sporting venceu suas quatro últimas partidas e precisa vencer para seguir na cola do líder Porto. Os Leões ocupam a segunda colocação na tabela, com 22 pontos.

O Alverca foi goleado na última rodada da competição, contra o Gil Vicente, pelo placar de 4 a 0. A equipe está em 12º lugar na Liga Portugal e busca uma zebra em Lisboa.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 17h15 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal Betclic – Rodada 10
  • Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e João Simões; Geny Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Luís Suárez. Técnico: Rui Borges.

Alverca: André Gomes, Naves, Sergi Gómez e Bastien Meupiyou; Touaizi, Abdulai, Alex Amorim e Francisco Chissumba; Lincoln, Marezi e Figueiredo. Técnico: Custódio Castro

Leia também

Sporting x Alverca (31/10): onde assistir ao vivo, horário e escalações
Liga Portugal

Sporting x Alverca (31/10): onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Sporting x Alverca ao vivo online: confira se terá transmissão no Brasil
Taça da Liga

Transmissão Sporting x Alverca ao vivo online: confira se terá transmissão no Brasil

Compartilhe

Tags