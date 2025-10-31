Transmissão Sporting x Alverca ao vivo online: confira onde assistir
Leões ocupam a segunda colocação na Liga Portugal e venceram suas quatro últimas partidas. Equipes já se enfrentaram nesta semana, pela Taça da Liga
Sporting e Alverca se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 17h15 (Horário de Brasília), em duelo válido pela décima rodada da Liga Portugal Betclic. A partida será disputada no Estádio José Alvalade.
Onde assistir Sporting x Alverca ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 (TV por assinatura), além da plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium terão acesso à transmissão.
Como chegam as equipes
O Sporting venceu suas quatro últimas partidas e precisa vencer para seguir na cola do líder Porto. Os Leões ocupam a segunda colocação na tabela, com 22 pontos.
O Alverca foi goleado na última rodada da competição, contra o Gil Vicente, pelo placar de 4 a 0. A equipe está em 12º lugar na Liga Portugal e busca uma zebra em Lisboa.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 17h15 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal Betclic – Rodada 10
- Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e João Simões; Geny Catamo, Trincão e Pedro Gonçalves; Luís Suárez. Técnico: Rui Borges.
Alverca: André Gomes, Naves, Sergi Gómez e Bastien Meupiyou; Touaizi, Abdulai, Alex Amorim e Francisco Chissumba; Lincoln, Marezi e Figueiredo. Técnico: Custódio Castro