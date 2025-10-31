fechar
Onde assistir | Notícia

Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Timão venceu o Vitória na rodada anterior e ocupa a décima posição. Imortal, 11º, também venceu seu último jogo, diante do rival estadual Juventude

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 31/10/2025 às 14:41
Memphis Depay concentrado em jogo do Corinthians
Memphis Depay concentrado em jogo do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Corinthians e Grêmio irão se enfrentar neste domingo (02), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo.

Como chegam as equipes

O Corinthians venceu o Vitória na rodada anterior, pelo placar de 1 a 0. A equipe paulista ocupa a décima colocação na tabela, com 39 pontos, e busca seu terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão.

Por outro lado, o Grêmio até possui a mesma pontuação, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. O clube gaúcho vem de vitória sobre o Juventude, por 3 a 1.

Onde assistir Corinthians x Grêmio ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta) e Premiere (plataforma de streaming).

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (02/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 31
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: Globo e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martinez, Charles, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes

Leia também

Corinthians x Flamengo no NBB: veja onde assistir ao vivo e horário
Basquete

Corinthians x Flamengo no NBB: veja onde assistir ao vivo e horário
Transmissão Fluminense x Ceará ao vivo online: confira onde assistir
Brasileirão

Transmissão Fluminense x Ceará ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags