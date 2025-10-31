Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Timão venceu o Vitória na rodada anterior e ocupa a décima posição. Imortal, 11º, também venceu seu último jogo, diante do rival estadual Juventude
Corinthians e Grêmio irão se enfrentar neste domingo (02), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo.
Como chegam as equipes
O Corinthians venceu o Vitória na rodada anterior, pelo placar de 1 a 0. A equipe paulista ocupa a décima colocação na tabela, com 39 pontos, e busca seu terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão.
Por outro lado, o Grêmio até possui a mesma pontuação, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. O clube gaúcho vem de vitória sobre o Juventude, por 3 a 1.
Onde assistir Corinthians x Grêmio ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta) e Premiere (plataforma de streaming).
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (02/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 31
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Onde Assistir: Globo e Premiere
Prováveis Escalações
Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martinez, Charles, Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes