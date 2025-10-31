Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vozão busca pontos em casa para se garantir na Série A, enquanto o Tricolor quer manter o bom desempenho e brigar por vaga na Libertadores.

Neste domingo (2), o Fluminense visita o Ceará, às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Ceará chega motivado a usar a vantagem de jogar em casa para somar pontos e se garantir na Série A de 2026, após algumas reclamações na partida anterior.

Já o Fluminense busca manter o bom desempenho, com 47 pontos, e seguir subindo na tabela em busca de uma vaga na Libertadores do próximo ano.

Onde assistir ao vivo?

Ceará x Fluminense, neste domingo (2), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão, terá transmissão da Globo (TV aberta) do Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

Ceará x Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro 2025 – 31ª rodada

Campeonato Brasileiro 2025 – 31ª rodada Data: Domingo, 2 de novembro de 2025

Domingo, 2 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Lourenço e Vina; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio.

Arbitragem