Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Vozão busca pontos em casa para se garantir na Série A, enquanto o Tricolor quer manter o bom desempenho e brigar por vaga na Libertadores.
Neste domingo (2), o Fluminense visita o Ceará, às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
O Ceará chega motivado a usar a vantagem de jogar em casa para somar pontos e se garantir na Série A de 2026, após algumas reclamações na partida anterior.
Já o Fluminense busca manter o bom desempenho, com 47 pontos, e seguir subindo na tabela em busca de uma vaga na Libertadores do próximo ano.
Onde assistir ao vivo?
Ceará x Fluminense, neste domingo (2), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão, terá transmissão da Globo (TV aberta) do Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Ceará x Fluminense
- Competição: Campeonato Brasileiro 2025 – 31ª rodada
- Data: Domingo, 2 de novembro de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Lourenço e Vina; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano.
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Serna, John Kennedy e Canobbio.
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
- VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)