Benfica x Tondela: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Encarnados golearam o Arouca na partida anterior, pelo placar de 5 a 0 e buscam nova vitória para garantirem a vaga na semifinal da competição
Benfica e Tondela se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h45 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio da Luz, pelas quartas de final da Taça da Liga Portuguesa.
Como chegam as equipes
O Benfica goleou o Arouca na rodada anterior, pelo placar de 5 a 0, e busca a vitória em casa para garantir a classificação à semifinal. Os Encarnados já conquistaram a competição em oito oportunidades.
O Tondela, por outro lado, busca seu primeiro título da competição, mas para avançar de fase, precisa conquistar a vaga nas semifinais para seguir viva no torneio.
Onde assistir Benfica x Tondela ao vivo
A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil. Apenas o Sport TV, em Portugal, irá transmitir o jogo.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 17h45 (Horário de Brasília)
- Competição: Taça da Liga Portuguesa – Quartas de Final
- Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: Sem transmissão ao vivo para o Brasil
Prováveis Escalações
Benfica: Samuel Soares; Leandro Santos, António Silva, Otamendi e Rafael Obrador; Leandro Barreiro, Barrenechea e Sudakov; João Rego, Schjelderup e Ivanovic. Técnico: José Mourinho.
Tondela: Bernardo Fontes; Bebeto, Christian Marques, Brayan Medina e Nor Maviram; Sithole, Juan Rodríguez e Hugo Félix; Pedoro Maranhão, Ivan Cavaleiro e Siebatcheu. Técnico: Ivo Vieira