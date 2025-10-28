fechar
Benfica x Tondela: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Encarnados golearam o Arouca na partida anterior, pelo placar de 5 a 0 e buscam nova vitória para garantirem a vaga na semifinal da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/10/2025 às 16:06
Richard Ríos, meia do Benfica
Richard Ríos, meia do Benfica - Divulgação/ Benfica

Benfica e Tondela se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h45 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio da Luz, pelas quartas de final da Taça da Liga Portuguesa.

Como chegam as equipes

O Benfica goleou o Arouca na rodada anterior, pelo placar de 5 a 0, e busca a vitória em casa para garantir a classificação à semifinal. Os Encarnados já conquistaram a competição em oito oportunidades.

O Tondela, por outro lado, busca seu primeiro título da competição, mas para avançar de fase, precisa conquistar a vaga nas semifinais para seguir viva no torneio.

Onde assistir Benfica x Tondela ao vivo

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil. Apenas o Sport TV, em Portugal, irá transmitir o jogo.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (29/10) – 17h45 (Horário de Brasília)
  • Competição: Taça da Liga Portuguesa – Quartas de Final
  • Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: Sem transmissão ao vivo para o Brasil

Prováveis Escalações

Benfica: Samuel Soares; Leandro Santos, António Silva, Otamendi e Rafael Obrador; Leandro Barreiro, Barrenechea e Sudakov; João Rego, Schjelderup e Ivanovic. Técnico: José Mourinho.

Tondela: Bernardo Fontes; Bebeto, Christian Marques, Brayan Medina e Nor Maviram; Sithole, Juan Rodríguez e Hugo Félix; Pedoro Maranhão, Ivan Cavaleiro e Siebatcheu. Técnico: Ivo Vieira

