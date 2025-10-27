fechar
Transmissão Moreirense x Porto ao vivo online: confira onde assistir

Líderes da competição, Dragões foram derrotados em seu último jogo, pela Liga Europa, e buscam a vitória fora de casa para seguir na ponta da tabela

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/10/2025 às 17:04
Elenco do Porto
Elenco do Porto - Reprodução/ Porto

A bola rola nesta segunda-feira (27/10), às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, para o duelo entre Moreirense e FC Porto, válido pela 9ª rodada da Liga Portugal.

Onde assistir Moreirense x Porto ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium poderão acompanhar o jogo.

 

Como chegam as equipes

O Moreirense ocupa a 6ª colocação da Liga, mas vive momento de oscilação após ser derrotado em seus dois últimos jogos. O último resultado negativo custou a eliminação do time na Taça de Portugal, contra o Fafe.

O Porto era isolado da Liga Portugal antes da rodada, os Dragões vem de sua primeira derrota da temporada, o que acende o alerta para buscar recuperação imediata.

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: Segunda-Feira (27/10) – 17h15 (Horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal – Rodada 9
  • Local: Estádio Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos (Portugal)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Moreirense: Caio Secco; Dinis Pinto; Maracás, Marcelo e Kiko; Petkovic, Alan e Benny; Diogo Travassos, Kiko Bondoso e Maranhão. Técnico: Vasco Botelho da Costa.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Varela, Gabri Veiga e Froholdt; Pepê, Borja Sainz e Samu. Técnico: Francesco Farioli

