Transmissão Moreirense x Porto ao vivo online: confira onde assistir
Líderes da competição, Dragões foram derrotados em seu último jogo, pela Liga Europa, e buscam a vitória fora de casa para seguir na ponta da tabela
A bola rola nesta segunda-feira (27/10), às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, para o duelo entre Moreirense e FC Porto, válido pela 9ª rodada da Liga Portugal.
Onde assistir Moreirense x Porto ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium poderão acompanhar o jogo.
Como chegam as equipes
O Moreirense ocupa a 6ª colocação da Liga, mas vive momento de oscilação após ser derrotado em seus dois últimos jogos. O último resultado negativo custou a eliminação do time na Taça de Portugal, contra o Fafe.
O Porto era isolado da Liga Portugal antes da rodada, os Dragões vem de sua primeira derrota da temporada, o que acende o alerta para buscar recuperação imediata.
Ficha técnica
- Data e Horário: Segunda-Feira (27/10) – 17h15 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal – Rodada 9
- Local: Estádio Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos (Portugal)
- Onde Assistir: Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Moreirense: Caio Secco; Dinis Pinto; Maracás, Marcelo e Kiko; Petkovic, Alan e Benny; Diogo Travassos, Kiko Bondoso e Maranhão. Técnico: Vasco Botelho da Costa.
Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Varela, Gabri Veiga e Froholdt; Pepê, Borja Sainz e Samu. Técnico: Francesco Farioli