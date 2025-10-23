Criciúma x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tigrão segue firme na luta pelo acesso e tem ótimo desempenho em casa, enquanto o Goiás tenta encerrar jejum de vitórias e manter força como visitante
Criciúma e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (24), em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.
Como chegam as equipes?
O Criciúma chega embalado na briga pelo acesso, ocupando o terceiro lugar com 54 pontos. Apesar dos dois empates recentes, o time tem ótimo desempenho em casa, onde conquistou 32 pontos em 16 jogos.
O Goiás, por sua vez, vive um momento de instabilidade. Após liderar a Série B, não vence há seis partidas e caiu para a sexta posição, mas segue forte como visitante, com uma das melhores campanhas fora de casa.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Criciúma e Goiás terá transmissão do Disney+.
Ficha técnica
- Data: 24/10/2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Criciúma
Alisson; Rodrigo, Luciano Castán e Lucas Dias; Jonathan, Léo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; João Carlos e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.
Goiás
Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Moraes; Rodrigo Andrade, Marcão Silva e Juninho; Jajá, Wellington Rato e Anselmo Ramon. Técnico: Fábio Carille.