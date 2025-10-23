fechar
Criciúma x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tigrão segue firme na luta pelo acesso e tem ótimo desempenho em casa, enquanto o Goiás tenta encerrar jejum de vitórias e manter força como visitante

Por João Victor Tavares Publicado em 23/10/2025 às 17:21
Rodrigo, zagueiro do Criciúma
Rodrigo, zagueiro do Criciúma - Cleiton Ramos/Criciúma

Criciúma e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (24), em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.

Como chegam as equipes?

O Criciúma chega embalado na briga pelo acesso, ocupando o terceiro lugar com 54 pontos. Apesar dos dois empates recentes, o time tem ótimo desempenho em casa, onde conquistou 32 pontos em 16 jogos.

O Goiás, por sua vez, vive um momento de instabilidade. Após liderar a Série B, não vence há seis partidas e caiu para a sexta posição, mas segue forte como visitante, com uma das melhores campanhas fora de casa.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Criciúma e Goiás terá transmissão do Disney+.

Ficha técnica

  • Data: 24/10/2025
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina
  • Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Criciúma

Alisson; Rodrigo, Luciano Castán e Lucas Dias; Jonathan, Léo Naldi, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; João Carlos e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

Goiás

Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Moraes; Rodrigo Andrade, Marcão Silva e Juninho; Jajá, Wellington Rato e Anselmo Ramon. Técnico: Fábio Carille.

