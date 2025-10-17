Transmissão PSG x Strasbourg ao vivo online grátis: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Líderes, Parisienses vêm de empate. Equipe lidera a competição, com 16 pontos, mas visitantes podem assumir a ponta caso vençam o jogo

Nesta sexta-feira (17/10), às 15h45 (horário de Brasília),o Paris Saint-Germain recebe o Strasbourg no Parc des Princes, em Paris, em partida válida pela 8ª rodada da Ligue 1.

Onde assistir PSG x Strasbourg ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV (Youtube). A transmissão é 100% gratuita e não é obrigatório se inscrever no canal.

Como chegam as equipes

O time da casa ocupa a liderança do Campeonato Francês, com 16 pontos conquistados, em uma campanha quase impecável. Na rodada anterior, os parisienses ficaram no 1 a 1 diante do Lille.

O Strasbourg vem logo atrás na classificação. A equipe venceu seu último jogo por 5 a 0, contra o Angers, e mantém ambições de surpreender até contra os grandes adversários. O time está em terceiro lugar, mas pode assumir a ponta com uma vitória.

Ficha técnica

Data e Horário: Sexta-feira (17/10) – 15h45 (Horário de Brasília)

Sexta-feira (17/10) – 15h45 (Horário de Brasília) Competição: Ligue 1 – Rodada 8

Ligue 1 – Rodada 8 Local: Parc des Princes, em Paris (França)

Parc des Princes, em Paris (França) Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

PSG: Chevalier; Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Lee Kang-in; Mbaye, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Strasbourg: Penders; Guéla Doué, Hogsberg e Doukouré; El Mourabet, Valentín Barco, Ouattara e Diego Moreira; Lemaréchal, Martial Godo e Joaquin Panichelli. Técnico: Liam Rosenior.