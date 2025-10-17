Transmissão Amazonas x Novorizontino ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Amazonas busca reação fora da zona de rebaixamento, enquanto Novorizontino chega embalado após goleada e tenta manter vaga no G-4 da Série B.
Amazonas e Novorizontino se enfrentam na sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), na abertura da 33ª rodada da Série B. O jogo acontece no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O confronto entre Amazonas e Novorizontino terá transmissão gratuita e será acompanhado pelos torcedores através de diferentes plataformas.
Além disso, o duelo também estará disponível para quem prefere TV fechada ou streaming.
Onde assistir:
- SportyNet (YouTube) – transmissão gratuita ao vivo
- ESPN (TV fechada) – para assinantes do canal
- Disney+ (streaming) – disponível para assinantes
Passo a passo para assistir
Pelo SportyNet (YouTube) – grátis
- Acesse o YouTube e procure pelo canal oficial SportyNet.
- Clique na transmissão ao vivo do jogo no horário marcado.
- Pronto! Você poderá assistir sem custos, direto do seu computador, celular ou smart TV.
Pela ESPN (TV fechada)
- Ligue sua TV e sintonize o canal ESPN no horário do jogo.
- Confira se a sua operadora disponibiliza a programação correta do dia.
Pelo Disney+ (streaming)
- Abra o aplicativo do Disney+ ou acesse o site.
- Faça login com sua conta de assinante.
- Procure pelo jogo ao vivo e clique em “Assistir”.
Ficha de jogo
- Data: 17/10/2025
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus
- Onde assistir: SportyNet, ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Amazonas
Renan; Fabiano, Alvariño, Coelho e Castrillón; Gabriel Domingos, Varão, Tavares e Torres; Henrique Almeida e Kevin Ramírez. Técnico: Márcio Zanardi.
Novorizontino
Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Fábio Matheus, Matheus Frizzo e Rômulo; Bruno José e Robson. Técnico: Enderson Moreira.