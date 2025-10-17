fechar
Transmissão Amazonas x Novorizontino ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Amazonas busca reação fora da zona de rebaixamento, enquanto Novorizontino chega embalado após goleada e tenta manter vaga no G-4 da Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/10/2025 às 18:00
Atleta do Novorizontino comemorando gol na Série B
Atleta do Novorizontino comemorando gol na Série B - Ozzair Jr

Amazonas e Novorizontino se enfrentam na sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), na abertura da 33ª rodada da Série B. O jogo acontece no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O confronto entre Amazonas e Novorizontino terá transmissão gratuita e será acompanhado pelos torcedores através de diferentes plataformas.

Além disso, o duelo também estará disponível para quem prefere TV fechada ou streaming.

Onde assistir:

  • SportyNet (YouTube) – transmissão gratuita ao vivo
  • ESPN (TV fechada) – para assinantes do canal
  • Disney+ (streaming) – disponível para assinantes

Passo a passo para assistir

Pelo SportyNet (YouTube) – grátis

  1. Acesse o YouTube e procure pelo canal oficial SportyNet.
  2. Clique na transmissão ao vivo do jogo no horário marcado.
  3. Pronto! Você poderá assistir sem custos, direto do seu computador, celular ou smart TV.

Pela ESPN (TV fechada)

  1. Ligue sua TV e sintonize o canal ESPN no horário do jogo.
  2. Confira se a sua operadora disponibiliza a programação correta do dia.

Pelo Disney+ (streaming)

  1. Abra o aplicativo do Disney+ ou acesse o site.
  2. Faça login com sua conta de assinante.
  3. Procure pelo jogo ao vivo e clique em “Assistir”.

Ficha de jogo

  • Data: 17/10/2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus
  • Onde assistir: SportyNet, ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Amazonas

Renan; Fabiano, Alvariño, Coelho e Castrillón; Gabriel Domingos, Varão, Tavares e Torres; Henrique Almeida e Kevin Ramírez. Técnico: Márcio Zanardi.

Novorizontino

Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Fábio Matheus, Matheus Frizzo e Rômulo; Bruno José e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

