Goiás x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Esmeraldino busca voltar a vencer para não deixar o G-4. Time terá estreia do técnico Fábio Carille. Em quinto, Chape espera entrar na zona de acesso.
Goiás e Chapecoense irão se enfrentar neste domingo (19), às 20h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 33ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Serrinha, em Goiânia.
Como chegam as equipes
O Goiás vive um período de instabilidade na Série B. Apesar de ocupar a quarta colocação na tabela, o Esmeraldino não vence há cinco partidas, o que custou o cargo do técnico Vagner Mancini.
Contra a Chape, Fábio Carille assume o comando técnico em busca da manutenção do time no G-4.
A Chapecoense ocupa a quinta colocação na tabela e espera vencer para seguir viva na disputa pelo acesso. A equipe catarinense irá entrar no G-4 se conquistar a vitória no confronto direto.
Onde assistir Goiás x Chapecoense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Desimpedidos (Youtube)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (18/10) – 20h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 33
- Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)
- Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
Prováveis Escalações
Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e Moraes; Rodrigo Andrade, Marcão Silva, Jean Carlos e Rafael Gava; Jajá e Anselmo Ramon. Técnico: Fábio Carille
Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Rafael Carvalheira, Everton, Jorge Jiménez e Giovanni Augusto; Marcinho e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo