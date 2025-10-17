fechar
Onde assistir | Notícia

Goiás x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Esmeraldino busca voltar a vencer para não deixar o G-4. Time terá estreia do técnico Fábio Carille. Em quinto, Chape espera entrar na zona de acesso.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/10/2025 às 17:44
Jogadores do Goiás comemoram gol
Jogadores do Goiás comemoram gol - Reprodução/ Goiás

Goiás e Chapecoense irão se enfrentar neste domingo (19), às 20h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 33ª rodada da Série B. O confronto será disputado na Serrinha, em Goiânia.

Como chegam as equipes

O Goiás vive um período de instabilidade na Série B. Apesar de ocupar a quarta colocação na tabela, o Esmeraldino não vence há cinco partidas, o que custou o cargo do técnico Vagner Mancini.

Contra a Chape, Fábio Carille assume o comando técnico em busca da manutenção do time no G-4.

A Chapecoense ocupa a quinta colocação na tabela e espera vencer para seguir viva na disputa pelo acesso. A equipe catarinense irá entrar no G-4 se conquistar a vitória no confronto direto.

Onde assistir Goiás x Chapecoense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (18/10) – 20h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 33
  • Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)
  • Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e Moraes; Rodrigo Andrade, Marcão Silva, Jean Carlos e Rafael Gava; Jajá e Anselmo Ramon. Técnico: Fábio Carille

Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Rafael Carvalheira, Everton, Jorge Jiménez e Giovanni Augusto; Marcinho e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

