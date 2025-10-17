fechar
Onde assistir | Notícia

Corinthians x Deportivo Cali: onde assistir ao vivo e horário da final da Libertadores Feminina

Brabas são as atuais bicampeãs da competição e buscam seu sexto título na história. Colombianas eliminaram o São Paulo no decorrer da campanha

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/10/2025 às 15:33
Jogadoras do Corinthians comemoram gol
Jogadoras do Corinthians comemoram gol - Reprodução/ CONMEBOL

Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam na grande decisão da Libertadores Feminina 2025, neste sábado (18), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Florencio Sola, em Banfield, Buenos Aires, num duelo que vale o título continental.

Como chegam as equipes

As Brabas entram para esta final com histórico impressionante na Libertadores Feminina. A equipe paulista se classificou após encerrar o Grupo A na liderança e eliminou o Boca Juniors por 4 a 0 nas quartas.

Na semifinal, o time superou a Ferroviária nos pênaltis (6 a 5), após empate em 1 a 1 no tempo normal. O Corinthians busca seu sexto título da Libertadores, o terceiro de maneira consecutiva.

Do outro lado, o Deportivo Cali chegou à decisão após se classificar em primeiro no Grupo D e eliminar o São Paulo nas quartas. Na semifinal, a equipe venceu o Colo-Colo nos pênaltis por 5 a 4 depois de um empate no tempo normal.

É a melhor campanha histórica da equipe colombiana na competição, e elas buscam igualar o feito do Atlético Huila como único clube do país a conquistar o torneio.

Onde assistir Corinthians x Deportivo Cali ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • Globo (TV aberta)
  • SporTV (TV por assinatura)
  • XSports (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (18/10) – 16h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Libertadores Feminina – Final (Jogo Único)
  • Local: Estadio Florencio Sola, em Banfield (Argentina)
  • Onde Assistir: Globo, SporTV, Xsports e CazéTV

Prováveis Escalações

Corinthians: Nicole Ramos; Mariza, Thaís Ferreira e Erika; Gisela Robledo, Dayana Rodríguez, Andressa Alves, Duda Sampaio e Tamires; Gabi Zanotti e Letícia Monteiro. Treinador: Lucas Piccinato

Deportivo Cali: Agudelo; Bermeo, Perlaza, Caicedo e Salazar; Medina, García, Aponzá, Ibarguen e Sindy Sánchez; Garzon. Treinador: Jhon Alber Ortíz.

