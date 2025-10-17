fechar
Bayern de Munique x Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Maior clássico da Alemanha reúne bávaros, líderes da competição, que possuem 100% de aproveitamento, e Aurinegros, que ocupam a segunda colocação

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/10/2025 às 15:49 | Atualizado em 17/10/2025 às 16:47
Gnabry e Olise, jogadores do Bayern, comemoram gol
Gnabry e Olise, jogadores do Bayern, comemoram gol - Reprodução/ Bayern

Neste sábado (18/10), ocorre mais um “Der Klassiker” entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O confronto, válido pela sétima rodada da Bundesliga, será realizado às 13h30 (horário de Brasília) na Allianz Arena, em Munique.

Como chegam as equipes

O Bayern entra em campo com uma campanha impecável nesta temporada. Os Bávaros venceram todas as suas seis partidas disputadas na Bundesliga até agora. O time conta com o faro de gol de Harry Kane, que balançou as redes 11 vezes na temporada.

O Dortmund também permanece invicto na Bundesliga até aqui, com quatro vitórias e dois empates. Na rodada anterior, os Aurinegros ficaram no empate em 1 a 1 contra o RB Leipzig.

Onde assistir Bayern de Munique x Borussia Dortmund ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:(TV aberta)

  • XSports (TV aberta)
  • SporTV (TV por assinatura)
  • OneFootball (aplicativo)
  • CazéTV (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (18/10) – 13h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Bundesliga – Rodada 7
  • Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha)
  • Onde Assistir: SporTV, Xsports, OneFootball e CazéTV

Prováveis Escalações

Bayern de Munique: Neuer; Sacha Boey, Upamecano, Jonathan Tah e Laimer; Kimmich e Goretzka; Olise, Gnabry e Luís Diaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Guirassy e Beier. Técnico: Niko Kovac.

