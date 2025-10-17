Bahia x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Esquadrão vem de derrota no Ba-Vi e busca voltar a vencer para recuperar a confiança. Imortal venceu o São Paulo na rodada anterior
Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (19), às 20h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Como chegam as equipes
O time baiano vem em fase instável. Na rodada anterior, o Tricolor de Aço enfrentou o Vitória e sofreu uma derrota dolorosa no clássico, o que interrompeu uma chance de iniciar uma sequência positiva na luta por uma vaga na Libertadores.
O Grêmio vem embalado após vitória por 2 a 0 contra o São Paulo na rodada anterior. No momento, o Imortal ocupa a 11ª posição na tabela, com 36 pontos, distante da zona de classificação, mas ainda com margem para buscar uma evolução no Brasileirão.
Onde assistir Bahia x Grêmio ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view)
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (19/10) – 20h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série A – Rodada 28
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Onde Assistir: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Edenílson, Pavón e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.