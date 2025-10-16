Transmissão Grêmio x São Paulo ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Grêmio e São Paulo chegam pressionados após polêmicas com a arbitragem e buscam reação no Brasileirão para seguir firmes na competição.
Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
Outra opção é o Globoplay, que também exibirá a partida para assinantes da plataforma. No entanto, não haverá transmissão gratuita do confronto.
Ficha de jogo
- Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro, 19h (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Prováveis escalações
Grêmio
Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Esteves; Dodi, Arthur e Edenílson (Alex Santana); Pavón (Amuzu), André Henrique e Kike Olivera (Aravena). Técnico: Mano Menezes
São Paulo
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo