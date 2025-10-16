fechar
Transmissão Grêmio x São Paulo ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Grêmio e São Paulo chegam pressionados após polêmicas com a arbitragem e buscam reação no Brasileirão para seguir firmes na competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 16/10/2025 às 17:00
Oscar e Lucas abraçam outros jogadores do São Paulo
Oscar e Lucas abraçam outros jogadores do São Paulo - Paulo Pinto/São Paulo

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Outra opção é o Globoplay, que também exibirá a partida para assinantes da plataforma. No entanto, não haverá transmissão gratuita do confronto.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro, 19h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Prováveis escalações

Grêmio

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Esteves; Dodi, Arthur e Edenílson (Alex Santana); Pavón (Amuzu), André Henrique e Kike Olivera (Aravena). Técnico: Mano Menezes

São Paulo

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

