Chapecoense x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Índio Condá venceu seus três jogos na Série B e busca nova vitória para voltar ao G-4. Pantera vem de vitória e quer sair da zona de rebaixamento

Nesta terça-feira (14/10), às 19h30 (horário de Brasília), Chapecoense e Botafogo-SP se enfrentam na Arena Condá, em Chapecó (SC), em partida válida pela 32ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

A Chape vive momento ascendente e vem de vitória fora de casa por 1 a 0 sobre a Ferroviária e, com 50 pontos, ocupa a 5ª posição. Uma nova vitória irá recolocar o Índio Condá no G-4.

Já o Botafogo-SP saiu de sequência ruim ao vencer o Paysandu por 1 a 0 na última rodada. No entanto, a Pantera continua na zona de rebaixamento com 32 pontos, quatro atrás do primeiro time fora do Z4.

Onde assistir Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (14/10) – 19h30 (Horário de Brasília)

Terça-feira (14/10) – 19h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 32

Série B – Rodada 32 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Arena Condá, em Chapecó (SC) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Chapecoense: Rafael Santos; Eduardo Doma, João Paulo, Victor Caetano e Walter Clar; David, Rafael Carvalheira, Pedro Martins e Giovanni Augusto; Neto Pessoa e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Vilar, Ericson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Dramisino e Marquinho; Gabriel Barros, Guilherme Queiroz e Jefferson Nem. Técnico: Ivan Izzo (interino)