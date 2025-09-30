Dortmund x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alemães estão invictos há sete partidas e buscam manter a invencibilidade. Bascos foram derrotados na estreia e buscam seus primeiros pontos

Borussia Dortmund e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Como chegam as equipes

O Borussia Dortmund abriu sua campanha europeia com um empate emocionante, por 4 a 4, contra a Juventus, sofrendo dois gols nos acréscimos. A equipe busca a vitória em casa para se recompor na competição.

O Athletic Bilbao, por sua vez, começou a Liga dos Campeões com derrota em casa, por 2 a 0, para o Arsenal. Em má fase, a equipe não venceu nenhum de seus últimos seis jogos.

Onde assistir Borussia Dortmund x Athletic Bilbao ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max.

Ficha técnica

Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2

Liga dos Campeões - Rodada 2 Local: Signal Iduna Park, Dortmund (Alemanha)

Signal Iduna Park, Dortmund (Alemanha) Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Guirassy e Beier. Técnico: Niko Kovac.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta e Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet e Unai Gómez; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.