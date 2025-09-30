Dortmund x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Alemães estão invictos há sete partidas e buscam manter a invencibilidade. Bascos foram derrotados na estreia e buscam seus primeiros pontos
Borussia Dortmund e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
Como chegam as equipes
O Borussia Dortmund abriu sua campanha europeia com um empate emocionante, por 4 a 4, contra a Juventus, sofrendo dois gols nos acréscimos. A equipe busca a vitória em casa para se recompor na competição.
O Athletic Bilbao, por sua vez, começou a Liga dos Campeões com derrota em casa, por 2 a 0, para o Arsenal. Em má fase, a equipe não venceu nenhum de seus últimos seis jogos.
Onde assistir Borussia Dortmund x Athletic Bilbao ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max.
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
- Local: Signal Iduna Park, Dortmund (Alemanha)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Guirassy e Beier. Técnico: Niko Kovac.
Athletic Bilbao: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes e Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta e Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet e Unai Gómez; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.