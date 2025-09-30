Arsenal x Olympiacos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gunners estão invictos há cinco jogos e buscam sua segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões. Gregos ficaram no empate na estreia

Arsenal e Olympiacos se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Como chegam as equipes

Os Gunners estrearam sua campanha na Liga dos Campeões com vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao. Em bom início de temporada, o time venceu o Newcastle na partida anterior, por 2 a 1.

O time grego entrou na competição com empate em 0 a 0 diante do Pafos, mesmo com um jogador a menos desde os 24 minutos. Os gregos buscam uma zebra em Londres.

Onde assistir Arsenal x Olympiacos ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max.

Ficha técnica

Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2

Liga dos Campeões - Rodada 2 Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)

Emirates Stadium, Londres (Inglaterra) Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Ødegaard, Zubimendi e Mikel Merino; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Dani García e Hezze; Gabriel Strefezza, Chiquinho e Daniel Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.