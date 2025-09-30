Arsenal x Olympiacos: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Gunners estão invictos há cinco jogos e buscam sua segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões. Gregos ficaram no empate na estreia
Arsenal e Olympiacos se enfrentam nesta quarta-feira (01/10), às 16h00 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
Como chegam as equipes
Os Gunners estrearam sua campanha na Liga dos Campeões com vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao. Em bom início de temporada, o time venceu o Newcastle na partida anterior, por 2 a 1.
O time grego entrou na competição com empate em 0 a 0 diante do Pafos, mesmo com um jogador a menos desde os 24 minutos. Os gregos buscam uma zebra em Londres.
Onde assistir Arsenal x Olympiacos ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max.
Ficha técnica
- Data e Horário: 01/10 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Rodada 2
- Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Ødegaard, Zubimendi e Mikel Merino; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; Dani García e Hezze; Gabriel Strefezza, Chiquinho e Daniel Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.