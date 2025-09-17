Transmissão Botafogo x Mirassol ao vivo online: confira onde assistir
Em má fase, Glorioso busca a vitória em casa, diante do time do interior paulista, para seguir vivo na luta por uma vaga na Libertadores
Botafogo e Mirassol irão se enfrentar nesta quarta-feira (17), às 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio Nílton Santos, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo atrasado devido à participação do time na Copa do Mundo de Clubes.
Onde assistir Botafogo x Mirassol ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de pay-per-view Premiere.
Como chegam as equipes
Botafogo vive um momento complicado. Depois da derrota para o São Paulo por 1 × 0, o time caiu para a 6ª colocação, com 35 pontos acumulados até aqui. A equipe precisa vencer para voltar à briga por uma vaga na Libertadores.
O Mirassol é a grata surpresa do campeonato. A equipe briga firme no G-4, com campanha sólida, já que venceu o Grêmio fora de casa recentemente, e entra com confiança para o duelo contra o Glorioso.
Ficha técnica
- Data e Horário: 17/09 (quarta-feira) - 19h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 12 (Jogo Atrasado)
- Local: Estádio Nílton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Edson Carioca, Chico da Costa e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes.