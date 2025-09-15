Transmissão CRB x Amazonas ao vivo online: confira onde assistir
Galo da Pajuçara conta com a força de sua torcida para reagir após derrota para o Cuiabá. Equipe alagoana espera se aproximar do G-4
Pela 26ª rodada da Série B, CRB e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (15/09) no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O confronto terá início às 21h30 (horário de Brasília).
Onde assistir CRB x Amazonas ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:
- SportyNet (streaming)
- Disney+ (streaming)
Como chegam as equipes
O CRB chega motivado para o confronto, buscando recuperar os pontos perdidos após derrota para o Cuiabá na última rodada. A equipe ocupa a 12ª posição na tabela, com 34 pontos.
Já o Amazonas vive situação complicada, ocupando o 19º lugar, com 24 pontos, vindo de duas derrotas consecutivas e precisando urgentemente de uma reação para evitar o rebaixamento.
Ficha técnica
- Data e Horário: 15/09 (segunda-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 26
- Local: Rei Pelé, Maceió (AL)
- Onde Assistir: SportyNet e Disney+
Prováveis Escalações
CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael (Facundo Barceló). Técnico: Eduardo Barroca
Amazonas: Renan; Castrillón, Léo Coelho, Ivan Alvariño e Rafael Monteiro; Larry Vásquez; Gabriel Domingos, Rafael Tavares e Joaquín Torres; Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi