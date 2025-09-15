fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão CRB x Amazonas ao vivo online: confira onde assistir

Galo da Pajuçara conta com a força de sua torcida para reagir após derrota para o Cuiabá. Equipe alagoana espera se aproximar do G-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/09/2025 às 19:00
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB - Reprodução: Francisco Cedrim/ CRB

Pela 26ª rodada da Série B, CRB e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (15/09) no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O confronto terá início às 21h30 (horário de Brasília).

Onde assistir CRB x Amazonas ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

  • SportyNet (streaming)
  • Disney+ (streaming)

Como chegam as equipes

O CRB chega motivado para o confronto, buscando recuperar os pontos perdidos após derrota para o Cuiabá na última rodada. A equipe ocupa a 12ª posição na tabela, com 34 pontos.

Já o Amazonas vive situação complicada, ocupando o 19º lugar, com 24 pontos, vindo de duas derrotas consecutivas e precisando urgentemente de uma reação para evitar o rebaixamento.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 15/09 (segunda-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 26
  • Local: Rei Pelé, Maceió (AL)
  • Onde Assistir: SportyNet e Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael (Facundo Barceló). Técnico: Eduardo Barroca

Amazonas: Renan; Castrillón, Léo Coelho, Ivan Alvariño e Rafael Monteiro; Larry Vásquez; Gabriel Domingos, Rafael Tavares e Joaquín Torres; Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi

