Transmissão América-MG x Avaí ao vivo online: confira onde assistir

Sem vencer há nove partidas, Coelho espera encerrar má fase para se aproximar da saída da zona de rebaixamento. Leão da Ilha busca o acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/09/2025 às 17:00
Imagem de partida do América-MG
Imagem de partida do América-MG - Divulgação/América-MG

O América-MG recebe o Avaí nesta quinta-feira (02), às 19h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes

O América-MG espera voltar a vencer após nove partidas. O Coelho ocupa a vice-lanterna da competição e busca resultados positivos para sair da zona de rebaixamento.

O Avaí, por outro lado, está em 12º lugar na Série B. A equipe catarinense vem de derrota em casa contra o Amazonas, por 2 a 1, e sonha em retornar ao G-4.

Onde assistir América-MG x Avaí ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas.

  • ESPN (TV por assinatura)
  • SportyNet (TV por assinatura e streaming)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 02/09 (terça-feira) - 19h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 24
  • Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: ESPN, Sportynet e Disney+

Prováveis Escalações

América-MG: Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Rafa Barcelos; Maguinho, Miguelito, Titi Ortíz, Yago Souza e Paulinho; Arthur Sousa e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; João Vitor, Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura

