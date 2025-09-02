Transmissão América-MG x Avaí ao vivo online: confira onde assistir
Sem vencer há nove partidas, Coelho espera encerrar má fase para se aproximar da saída da zona de rebaixamento. Leão da Ilha busca o acesso
O América-MG recebe o Avaí nesta quinta-feira (02), às 19h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte.
Como chegam as equipes
O América-MG espera voltar a vencer após nove partidas. O Coelho ocupa a vice-lanterna da competição e busca resultados positivos para sair da zona de rebaixamento.
O Avaí, por outro lado, está em 12º lugar na Série B. A equipe catarinense vem de derrota em casa contra o Amazonas, por 2 a 1, e sonha em retornar ao G-4.
Onde assistir América-MG x Avaí ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas.
- ESPN (TV por assinatura)
- SportyNet (TV por assinatura e streaming)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 02/09 (terça-feira) - 19h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 24
- Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
- Onde Assistir: ESPN, Sportynet e Disney+
Prováveis Escalações
América-MG: Cássio; Ricardo Silva, Lucão e Rafa Barcelos; Maguinho, Miguelito, Titi Ortíz, Yago Souza e Paulinho; Arthur Sousa e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.
Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; João Vitor, Ricardo e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Alef Manga e Cléber. Técnico: Jair Ventura