Prime Video GRÁTIS! Saiba como assistir o jogo do Galo ao vivo e online sem pagar nada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Serviço de streaming da Amazon oferece cortesia de até 30 dias gratuitos para novos assinantes; saiba como aproveitar o benefício e assistir aos jogos

Nesta quarta-feira (27), Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, às 19h30, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025!

Embora seja pago, custando a partir de R$ 14,90 no plano mensal, existe uma maneira de utilizar todo o catálogo do serviço, o que inclui os eventos ao vivo, de forma gratuita.

Isso acontece por que a Amazon oferece uma cortesia aos novos assinantes, que têm o direito de utilizar o serviço por 30 dias grátis.

Clique aqui para assistir os jogos da Copa do Brasil 2025 no Prime Video

Lembrando que para ter acesso ao serviço de streaming é preciso cadastrar um cartão de crédito válido. O valor não será cobrado pelo período de 30 dias, mas o usuário tem que ficar atento para não esquecer de cancelar o plano neste período para não ser cobrado na fatura do mês seguinte.