Transmissão São Paulo x Atlético-MG ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025
Enquanto o Tricolor vem de classificação para as quartas de final da Libertadores da América, o Galo avançou de fase na Copa Sul-Americana
São Paulo e Atlético-MG se enfrentam no Morumbis, pela última partida deste domingo (24/08), da 21ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Ambas as equipes chegam com moral alto!
Isso porque se classificaram em competições internacionais no meio de semana. O Tricolor Paulista eliminou o Atlético Nacional e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores.
O Galo Mineiro chegou na mesma fase, mas da Copa Sul-Americana. O time atléticano voltou a vencer o Godoy Cruz, desta vez na Argentina, e segue vivo no mata-mata da competição.
Escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho (Lucas) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.
Escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Ivan Román, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Biel e Rony (Júnior Santos). Técnico: Cuca.
Transmissão São Paulo x Atlético-MG ao vivo online
O confronto tem transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Portanto, a única opção para assistir online com imagens é o Globoplay, desde que seja assinante do streaming.
Como assistir no Globoplay?
- Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o aplicativo para Android ou iOS.
- Clique em "Assista agora" e faça login com sua conta Globo (gratuitamente).
- Procure o jogo na aba "Ao Vivo" para seguir todos os lances com imagens.
Resultado do jogo São Paulo x Atlético-MG em tempo real
Os torcedores podem acompanhar a narração por no YouTube, mas com cobertura só em áudio. A CazéTV, que possui os direitos na plataforma, exibe Juventude x Botafogo.