Transmissão São Paulo x Atlético-MG ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Série A 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Enquanto o Tricolor vem de classificação para as quartas de final da Libertadores da América, o Galo avançou de fase na Copa Sul-Americana

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam no Morumbis, pela última partida deste domingo (24/08), da 21ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Ambas as equipes chegam com moral alto!

Isso porque se classificaram em competições internacionais no meio de semana. O Tricolor Paulista eliminou o Atlético Nacional e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores.

O Galo Mineiro chegou na mesma fase, mas da Copa Sul-Americana. O time atléticano voltou a vencer o Godoy Cruz, desta vez na Argentina, e segue vivo no mata-mata da competição.

Escalação do São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho (Lucas) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Ivan Román, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Reinier; Biel e Rony (Júnior Santos). Técnico: Cuca.

Estádio do MorumBis vazio antes do jogo do São Paulo - Gabriel Ambrós/São Paulo

Transmissão São Paulo x Atlético-MG ao vivo online

O confronto tem transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Portanto, a única opção para assistir online com imagens é o Globoplay, desde que seja assinante do streaming.

Como assistir no Globoplay?

Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o aplicativo para Android ou iOS.

ou abra o aplicativo para Android ou iOS. Clique em "Assista agora" e faça login com sua conta Globo (gratuitamente).



Procure o jogo na aba "Ao Vivo" para seguir todos os lances com imagens.

Resultado do jogo São Paulo x Atlético-MG em tempo real

Os torcedores podem acompanhar a narração por no YouTube, mas com cobertura só em áudio. A CazéTV, que possui os direitos na plataforma, exibe Juventude x Botafogo.