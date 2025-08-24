fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Real Oviedo x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir

Merengues conquistaram vitória magra na estreia, sobre o Osasuna, pelo placar de 1 a 0. Equipe da capital espanhola busca seu segundo triunfo seguido

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/08/2025 às 14:00
Vinicius Júnior concentrado para jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior concentrado para jogo do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

Neste domingo (24/08), às 16h30 (horário de Brasília), o Real Oviedo recebe o Real Madrid, em duelo válido pela 2ª rodada da La Liga. A partida será disputada no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.

Como chegam as equipes

O Oviedo chega embalado após o acesso emocionante, impulsionado por lendas como Santi Cazorla. O clube apostou pesado na janela de transferências, trazendo nomes de peso como o zagueiro Bailly e o meia Dendoncker. Em sua estreia na elite, o time sofreu uma derrota de 2 a 0 diante do Villarreal.

Do lado merengue, Xabi Alonso vive seus primeiros desafios como técnico do Real Madrid. Após uma estreia fraca, mas vitoriosa contra o Osasuna, por 1 a 0, o treinador segue buscando imprimir sua filosofia.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 24/08 (domingo) - 16h30 (horário de Brasília)
  • Competição: La Liga - Rodada 2
  • Local: Carlos Tartiere, Oviedo (Espanha)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker e Calvo; Vidal, Ilic, Sibo e Alhassane; Chaira, Rondón e Hassan. Técnico: Veljko Paunovic.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinicius Junior. Técnico: Xabi Alonso.

