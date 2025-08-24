Transmissão Real Oviedo x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir
Merengues conquistaram vitória magra na estreia, sobre o Osasuna, pelo placar de 1 a 0. Equipe da capital espanhola busca seu segundo triunfo seguido
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Neste domingo (24/08), às 16h30 (horário de Brasília), o Real Oviedo recebe o Real Madrid, em duelo válido pela 2ª rodada da La Liga. A partida será disputada no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.
Como chegam as equipes
O Oviedo chega embalado após o acesso emocionante, impulsionado por lendas como Santi Cazorla. O clube apostou pesado na janela de transferências, trazendo nomes de peso como o zagueiro Bailly e o meia Dendoncker. Em sua estreia na elite, o time sofreu uma derrota de 2 a 0 diante do Villarreal.
Do lado merengue, Xabi Alonso vive seus primeiros desafios como técnico do Real Madrid. Após uma estreia fraca, mas vitoriosa contra o Osasuna, por 1 a 0, o treinador segue buscando imprimir sua filosofia.
Ficha técnica
- Data e Horário: 24/08 (domingo) - 16h30 (horário de Brasília)
- Competição: La Liga - Rodada 2
- Local: Carlos Tartiere, Oviedo (Espanha)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker e Calvo; Vidal, Ilic, Sibo e Alhassane; Chaira, Rondón e Hassan. Técnico: Veljko Paunovic.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinicius Junior. Técnico: Xabi Alonso.