Transmissão Real Oviedo x Real Madrid ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Merengues conquistaram vitória magra na estreia, sobre o Osasuna, pelo placar de 1 a 0. Equipe da capital espanhola busca seu segundo triunfo seguido

Neste domingo (24/08), às 16h30 (horário de Brasília), o Real Oviedo recebe o Real Madrid, em duelo válido pela 2ª rodada da La Liga. A partida será disputada no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

A transmissão estará disponível para os assinantes do pacote padrão.

Como chegam as equipes

O Oviedo chega embalado após o acesso emocionante, impulsionado por lendas como Santi Cazorla. O clube apostou pesado na janela de transferências, trazendo nomes de peso como o zagueiro Bailly e o meia Dendoncker. Em sua estreia na elite, o time sofreu uma derrota de 2 a 0 diante do Villarreal.

Do lado merengue, Xabi Alonso vive seus primeiros desafios como técnico do Real Madrid. Após uma estreia fraca, mas vitoriosa contra o Osasuna, por 1 a 0, o treinador segue buscando imprimir sua filosofia.

Ficha técnica

Data e Horário: 24/08 (domingo) - 16h30 (horário de Brasília)

24/08 (domingo) - 16h30 (horário de Brasília) Competição: La Liga - Rodada 2

La Liga - Rodada 2 Local: Carlos Tartiere, Oviedo (Espanha)

Carlos Tartiere, Oviedo (Espanha) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker e Calvo; Vidal, Ilic, Sibo e Alhassane; Chaira, Rondón e Hassan. Técnico: Veljko Paunovic.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinicius Junior. Técnico: Xabi Alonso.