Onde assistir o jogo do Fluminense x Fortaleza hoje (16/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações
Em duelo de opostos, Tricolor das Laranjeiras recebe o Fortaleza; Leão do Pici está em meio à decisão na Libertadores, mas deve ir com titulares
Duelo de tricolores! Neste sábado (16), Fluminense e Fortaleza se enfrentam, a partir das 16h, horário de Brasília, no Maracanã, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão 2025.
Donos da casa, o Flu vem de uma sequência de bons resultados que lhe renderam a vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil e a vantagem na Sul-americana.
Em 9° lugar com 24 pontos o Tricolor das Laranjeiras precisa seguir vencendo para se aproximar do G6.
Em meio à decisão na Libertadores, o Leão do Pici, por sua vez, não pode se dar ao luxo de poupar os titulares uma vez que está na 18ª posição com apenas 15 pontos e corre sérios riscos de rebaixamento.
Ver essa foto no Instagram
Links oficiais e como assistir ao vivo e online com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
Transmissão ao vivo de Fluminense x Fortaleza
A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere.
Saiba como assistir o jogo com imagens
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Prováveis escalações
Fluminense
-
Fábio; Guga, Manoel e Thiago Santos, Renê; Bernal, Martinelli e Lima (Nonato); Canobbio, Serna e Everaldo (Cano) Renato Gaúcho
Fortaleza
- Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez e Lucca Prior (Kervin Andrade); Marinho, Deyverson e Breno Lopes - Renato Paiva
Ficha do jogo
- Partida: Fluminense x Fortaleza, pela 20ª rodada do Brasileirão 2025
- Data e horário: Sexta-feira, 16/08, às 16h30, horário de Brasília
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão ao vivo: Premiere
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- Assistente 2: Sebastián Vela (COL)
- VAR: Luis Carlos de Franca Costa (RN)(COL)