Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão Feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Invicto há quatro jogos, Mengão venceu a primeira partida por 3 a 2. Verdão, por outro lado, contará com a presença de sua torcida em Barueri

O Palmeiras encara o Flamengo neste domingo (17), às 10h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Barueri, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como chegam as equipes

O Palmeiras saiu em desvantagem ao ser derrotado pelo Flamengo, por 3 a 2, na partida de ida. Para chamar a torcida, o Verdão promoveu entrada gratuita de seus torcedores.

Invicto há quatro partidas, o Flamengo vem de vitória, de goleada, sobre o Operário-MS, em duelo válido pela Copa do Brasil, por 6 a 0. A equipe carioca joga pelo empate para garantir a classificação.

Onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

Globo (TV aberta)

TV Brasil (TV aberta)

SporTV (TV por assinatura)

Ficha técnica

Data e Horário: 17/08 - 10h30 (horário de Brasília)

17/08 - 10h30 (horário de Brasília) Competição: Brasileirão Feminino - Quartas de Final (Partida de Volta)

Brasileirão Feminino - Quartas de Final (Partida de Volta) Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Arena Barueri, Barueri (SP) Onde Assistir: TV Brasil, Globo e SporTV

Prováveis Escalações

Palmeiras: Kate Tapia; Fê Palermo, Paty Maldaner, Poliana, Rhayanna; Diany, Andressinha, Tainá Maranhão, Brena, Yoreli Rincón; Amanda Gutierres. Técnico: Camilla Orlando

Flamengo: Vivi; Monalisa, Agustina, Flávia Mota, Jucinara; Juliana Ferreira, Laysa, Djeni, Gláucia, Fernandinha; Cristiane Rozeira. Técnico: Rosana Augusto