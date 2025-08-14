Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online: confira onde assistir
Verdão busca a vitória para se aproximar do Corinthians, líder da competição. Sereias da Vila não venceram nenhuma de suas quatro últimas partidas
O Palmeiras recebe o Santos nesta quinta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), em duelo disputado na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino.
O Palmeiras aparece na vice-liderança da competição, com 10 pontos em cinco partidas, e busca a vitória para se aproximar do Corinthians, líder da competição com 15 pontos conquistados.
Já o Santos vive momento de oscilação. As Sereias da Vila ocupam a sexta colocação com 5 pontos, e vem de empate contra o Realidade Jovem.
Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Record News (TV aberta)
- CazéTV (Youtube)
- Space (TV por assinatura)
- HBO Max (plataforma de streaming)
Record News e CazéTV transmitem a partida de maneira completamente gratuita.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Paulista – Rodada 6
- Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Local: Arena Barueri, (SP)
- Onde Assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max
Prováveis Escalações
Palmeiras: Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Fe Palermo; Diany, Andressinha, Brena e Yoreli; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.
Santos: Stefane, Evellyn, Ana Alice, Pardal e Laarissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Rafa Andrade e Suzane Pires; Carol Baiana, Analuyza e Laryh. Técnico: Caio Couto