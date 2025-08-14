fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Palmeiras x Santos ao vivo online: confira onde assistir

Verdão busca a vitória para se aproximar do Corinthians, líder da competição. Sereias da Vila não venceram nenhuma de suas quatro últimas partidas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 14/08/2025 às 17:30
Jogadoras do Palmeiras no Paulistão Feminino 2025
Jogadoras do Palmeiras no Paulistão Feminino 2025 - Reprodução/ Palmeiras

O Palmeiras recebe o Santos nesta quinta-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), em duelo disputado na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino.

O Palmeiras aparece na vice-liderança da competição, com 10 pontos em cinco partidas, e busca a vitória para se aproximar do Corinthians, líder da competição com 15 pontos conquistados.

Já o Santos vive momento de oscilação. As Sereias da Vila ocupam a sexta colocação com 5 pontos, e vem de empate contra o Realidade Jovem.

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • Record News (TV aberta)
  • CazéTV (Youtube)
  • Space (TV por assinatura)
  • HBO Max (plataforma de streaming)

Record News e CazéTV transmitem a partida de maneira completamente gratuita.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Paulista – Rodada 6
  • Data e Horário: 14/08 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Barueri, (SP)
  • Onde Assistir: Record News, CazéTV, Space e HBO Max

Prováveis Escalações

Palmeiras: Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Fe Palermo; Diany, Andressinha, Brena e Yoreli; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Santos: Stefane, Evellyn, Ana Alice, Pardal e Laarissa Vasconcelos; Nath Pitbull, Rafa Andrade e Suzane Pires; Carol Baiana, Analuyza e Laryh. Técnico: Caio Couto

