Transmissão ao vivo de Bragantino x Botafogo: Resultado em tempo real e como assistir online com imagens

Bola rola em Bragança Paulista, a partir das 19h, horário de Brasília; saiba como assistir a partida pela Copa do Brasil com imagens pela internet

Nesta quarta-feira (6), Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2025!

A bola às 19h, horário de Brasília, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv vechada, do Globoplay, no streaming e do Premiere, no pay-per-view.

Links para assistir o jogo ao vivo e online com imagens



Globoplay (clique aqui para assistir online)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere (clique aqui para assistir online)

O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Resultado em tempo real

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Assistente 2: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)