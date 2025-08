Athletico-PR x São Paulo ao vivo: veja onde assistir, horário, escalações, regulamento e premiação da Copa do Brasil 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tricolor Paulista venceu a partida de ida no MorumBis. Portanto, tem a vantagem do empate sobre o Furacão para chegar nas quartas de final

Athletico-PR e São Paulo fazem o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 nesta quarta-feira (06/08), na Ligga Arena, em Curitiba, às 19h30 (horário de Brasília).

São esperados cerca de 40 mil torcedores no estádio. A previsão é de céu claro e temperatura de 20°C. Ao longo da história, os clubes se enfrentaram 71 vezes. O duelo é bastante equilibrado.

71 jogos.

24 empates.

26 vitórias do São Paulo.

21 vitórias do Athletico.

No MorumBis: São Paulo venceu 20 de 34 jogos.

Na Arena da Baixada (Ligga Arena): Athletico venceu 17 de 37 jogos.

Os donos da casa enfrentam dificuldades na temporada. A equipe ocupa a 11ª colocação na Série B e está longa da disputa pelo acesso para a Primeira Divisão. Não vence há quatro partidas.

Athletico-PR 1 x 1 Paysandu

São Paulo 2 x 1 Athletico-PR



América-MG 2 x 2 Athletico-PR

Athletico-PR 1 x 1 Ferroviária

Volta Redonda 3 x 2 Athletico-PR

Do outro lado, os visitantes vivem fase positiva desde a chegada do treinador Hernán Crespo e acumula cinco confrontos de invencibilidade, tendo conquistado quatro vitórias no período.

Internacional 1 x 2 São Paulo

São Paulo 2 x 1 Athletico-PR

São Paulo 3 x 1 Fluminense

Juventude 0 x 1 São Paulo

São Paulo 2 x 0 Corinthians



Regulamento da Copa do Brasil 2025

O confronto promete ser intenso, pois o Furacão precisa reverter a vantagem do Tricolor. O clube paulista venceu a ida por 2 a 1 no MorumBis e avança para as quartas de final com o empate.

Ferrerinha e Rodriguinho comemoram gol contra o Athletico - Rubens Chiri/São Paulo

Como não tem a regra do gol fora de casa, o time paranaense tem ganhar por dois ou mais de diferença. Em caso de igualdade na soma dos resultados, a definição será nos pênaltis.

Premiação da Copa do Brasil 2025

Os oitos times que chegarem na fase de quartas de final receberão mais de R$ 4,7 milhões em premiação da CBF. O campeão pode faturar cerca de R$ 80 milhões, incluindo as cotas acumuladas.

Primeira Fase : R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões)

: R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões) Segunda Fase : R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões)



: R$ 1.543.500 (Série A), R$ 1.378.125 (Série B) e R$ 830 mil (Outras divisões) Terceira Fase : R$ 2.315.250



: R$ 2.315.250 Oitavas de Final : R$ 3.638.250



: R$ 3.638.250 Quartas de Final : R$ 4.740.750



: R$ 4.740.750 Semifinal : R$ 9.922.500



: R$ 9.922.500 Vice-campeão : R$ 33.075.000



: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/CBF

Escalações de Athletico-PR e São Paulo

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson, Wendell; Luciano, André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

Athletico-PR: Santos; Kauã Moraes, Belezi, Habraão, Léo; Felipinho, Patrick, Zapelli; Mendoza, Viveros, Alan Kardec. Técnico: Odair Hellmann.

Onde assistir Athletico-PR x São Paulo?

Os torcedores podem assistir na Amazon Prime Video. O streaming exibe com exclusividade para assinantes. Quem nunca assinou, pode experimentar a opção com 30 dias grátis.

A plataforma está disponível para computadores, smartphones, tablets e smart TVs. No entanto, desde que você esteja acesso à internet. Veja aqui o passo a passo sobre como assinar.

Acesse o site primevideo.com ou abra o app em seu celular, smart TV, tablet ou computador.

ou abra o app em seu celular, smart TV, tablet ou computador. Faça login com sua conta Amazon. Se ainda não tiver, é possível criar uma gratuitamente.



Assine o serviço Amazon Prime, que dá acesso ao Prime Video e outros benefícios.



Após a assinatura, vá até a aba "Ao Vivo" ou procure pela partida na busca do aplicativo.



Clique no jogo desejado e assista a transmissão exclusiva.

